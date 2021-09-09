Esenyurtlu Sporcudan Büyük Başarı

Esenyurt Belediyesi’nin yetiştirdiği Milli Sporcu Cansu Öztürk, Makedonya’nın Üsküp şehrinde düzenlenen 15. Balkan Kick Boks Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı. Milli sporcuyu tebrik eden Başkan Bozkurt, başarılarının devamını diledi.

Esenyurt Belediyesi’nin yetiştirdiği sporcular başarı elde etmeye devam ediyor. Belediye bünyesindeki salonlarda spor eğitimine devam eden 19 yaşındaki Milli Sporcu Cansu Öztürk, Makedonya'nın Üsküp şehrinde yapılan 15. Balkan Kick Boks Şampiyonası’nda 55 kilo ile büyükler kategorisinde yarıştı. Şampiyonada Kick Light branşında büyük başarı gösteren sporcu, ikinciliği elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilçeye büyük gurur yaşatan Öztürk’ü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.



ESENYURT BELEDİYESİ BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ​



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İstabul Times Haber Ajansı(İTHA)