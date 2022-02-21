Esenyurtlu Kadınlar Yoga İle Stres Atıyor

“HERKESİ BEKLİYORUZ”

Dersler hakkında bilgi veren Yoga Eğitmeni Canan Satıcıöz Sivaslı: “Haftada 2 gün ders veriyoruz. Derslerimiz ücretsizdir. Genellikle güç ve esneklik üzerine zihni ve bedeni rahatlatan pratikler yapıyoruz. Herkesi bekliyoruz” dedi.

“ÖĞRETMENLERİMİZİN HEPSİ ÇOK DEĞERLİ”

Spor merkezinde Yoga eğitimi alan Gülten Demir: “52 yaşındayım, buraya geldiğimde vücudumda çok büyük problemler vardı. Şu an gayet esnek olduğumu hissediyorum. Belediyemize, bize böyle bir imkan sunduğu için teşekkür ederiz. Öğretmenlerimizin hepsi çok değerli. Her şey için çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“YOGA DERSİ İNANILMAZ İYİ GELDİ”

Yaptığı meslekten dolayı vücudunda sıkıntılar oluşan Kader Kızılboğa: “Yoga dersi bana inanılmaz iyi geldi. Mesleğimden dolayı boynumda ve omuzlarımda sertlik vardı. Tamamıyla vücudumun gevşediğini hissettim. Önceden çok yorgun yürüyordum, şimdi daha dinamik yürüyorum” diyerek Yoga dersinden gördüğü faydaları anlattı.

“İNSANLAR BURADA SOSYALLEŞİYOR”

Yoga derslerine katıldığından beri daha da sosyalleştiğini söyleyen Serpil Tuncer: “Vücudumun daha esnek olmasını istediğim için bu spora başladım. İnsanlar burada daha çok sosyalleşiyor. Burada arkadaş ortamlarım oldu. Ortam güzel, hocalarımız çok iyiler. Onlar sayesinde çok şey öğreneceğiz. Ben eve gider gitmez çocuklarımla da yapıyorum ve çok mutluyum” şeklinde konuştu.