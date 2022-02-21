banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
833.36
DOLAR
13.67
STERLİN
18.61
EURO
15.50
Malatya’lılar Babacan’ı Ağırladı
Son Dakika
Malatya’lılar Babacan’ı Ağırladı
Doç.Dr.Fatma Şen :Kanserden Korkma Geç Kalmaktan Kork Dedi
Doç.Dr.Fatma Şen :Kanserden Korkma Geç...
Gelin Canlar Bir Olalım
Gelin Canlar Bir Olalım
Esenyurt’tan türkiye’ye model: “kampüs lise”
Esenyurt’tan türkiye’ye model: “kampüs lise”

Esenyurtlu Kadınlar Yoga İle Stres Atıyor

Esenyurt Belediyesi, spor alanında vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Profesyonel eğitmenlerle verilen Yoga derslerinde kadınlar hem spor yapıyor hem de stres atıyor. Vatandaşlara spor alanında hizmet vermeye devam eden Esenyurt Belediyesi, Gürbüz Süleymanoğlu Spor Merkezi’nde Yoga dersi alma olanağı sağlıyor. Kadınlara özel 5 branş dersinin bulunduğu spor merkezinde haftanın 2 günü Yoga dersi veriliyor. Profesyonel eğitmenlerin girdiği Yoga dersi; stresi azaltmak, sağlıklı kalmak, güç ve esnekliği artırmak için tasarlanmış bir dizi hareket, nefes egzersizi ve meditasyonu içeriyor. Ücretsiz olan Yoga derslerinde kadınlar, zihin ve bedenlerinde farkındalık ve uyumu sağlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Şubat 2022 Pazartesi 14:58
Esenyurtlu Kadınlar Yoga İle Stres Atıyor
banner171

“HERKESİ BEKLİYORUZ”

Dersler hakkında bilgi veren Yoga Eğitmeni Canan Satıcıöz Sivaslı: “Haftada 2 gün ders veriyoruz. Derslerimiz ücretsizdir. Genellikle güç ve esneklik üzerine zihni ve bedeni rahatlatan pratikler yapıyoruz. Herkesi bekliyoruz” dedi.

“ÖĞRETMENLERİMİZİN HEPSİ ÇOK DEĞERLİ”

Spor merkezinde Yoga eğitimi alan Gülten Demir: “52 yaşındayım, buraya geldiğimde vücudumda çok büyük problemler vardı. Şu an gayet esnek olduğumu hissediyorum. Belediyemize, bize böyle bir imkan sunduğu için teşekkür ederiz. Öğretmenlerimizin hepsi çok değerli. Her şey için çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“YOGA DERSİ İNANILMAZ İYİ GELDİ”

Yaptığı meslekten dolayı vücudunda sıkıntılar oluşan Kader Kızılboğa: “Yoga dersi bana inanılmaz iyi geldi. Mesleğimden dolayı boynumda ve omuzlarımda sertlik vardı. Tamamıyla vücudumun gevşediğini hissettim. Önceden çok yorgun yürüyordum, şimdi daha dinamik yürüyorum” diyerek Yoga dersinden gördüğü faydaları anlattı.

 

“İNSANLAR BURADA SOSYALLEŞİYOR”

Yoga derslerine katıldığından beri daha da sosyalleştiğini söyleyen Serpil Tuncer: “Vücudumun daha esnek olmasını istediğim için bu spora başladım. İnsanlar burada daha çok sosyalleşiyor. Burada arkadaş ortamlarım oldu. Ortam güzel, hocalarımız çok iyiler. Onlar sayesinde çok şey öğreneceğiz. Ben eve gider gitmez çocuklarımla da yapıyorum ve çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bozkurt: “hukuk tanımamak 2,2 milyar borcu yapmak mı, yoksa o borcu ödemek mi?”
Bozkurt: “hukuk tanımamak 2,2 milyar borcu yapmak mı, yoksa o borcu ödemek mi?”
Havana Park Yenileniyor
Havana Park Yenileniyor
ESBİM İSTİHDAMDA ENGEL TANIMIYOR
ESBİM İSTİHDAMDA ENGEL TANIMIYOR
Esenyurt’un Sokakları Dönüşüyor
Esenyurt’un Sokakları Dönüşüyor
Esenyurt’tan türkiye’ye model: “kampüs lise”
Esenyurt’tan türkiye’ye model: “kampüs lise”

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169