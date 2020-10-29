banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Cumhuriyetimizin 97.Yılı Bütün Yurt ve Dış Temsilciliklerde Kutlandı
Son Dakika
Cumhuriyetimizin 97.Yılı Bütün Yurt ve...
Yeniden Refah Partisi'nden Fransa'ya Gözdağı
Yeniden Refah Partisi'nden Fransa'ya Gözdağı
Pandemi Döneminde Dar Gelirli Hanelerin Yüzde 37,6’sında İş Kaybı Yaşandı
Son Dakika
Pandemi Döneminde Dar Gelirli Hanelerin...
Adet Öncesi Kabus Yaşayan Kadınlar Bu Haber’i Mutlaka Okusun…
Son Dakika
Adet Öncesi Kabus Yaşayan Kadınlar...

Esenyurtlu Çocuklardan “Cumhuriyet'in Çocukları” Gösterisi

Esenyurt Belediyesi Kreş Müdürlüğü’ne bağlı kreşlerde öğrenim gören çocuklar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. Yıl dönümünü kutlamak için “Cumhuriyet’in Çocukları” isimli gösterileri sergiledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Ekim 2020 Perşembe 12:24
Esenyurtlu Çocuklardan “Cumhuriyet'in Çocukları” Gösterisi
banner171

Esenyurt Belediyesi Kreş Müdürlüğü çalışanları tüm kreşlerde öğrenim gören çocuklara erken yaşlardan itibaren vatan, bayrak ve Atatürk sevgisi aşılayarak Cumhuriyet'e sahip çıkacak aydınlık nesiller yetiştirmek amacıyla görevini sürdürüyor. Bu kapsamda Kreş Müdürlüğü’ne bağlı 9 kreşteki öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97 yılı için gösteriler hazırladı. Gösterilerde tüm kreşteki çocuklar görev aldı. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’ndeki gösteriler saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Atatürk’ün fotoğraflarının yer aldığı mini klip eşliğinde zeybek ve halk oyunları oynayan çocuklar şiirler seslendirdi. Kurtuluş Savaşı’nda yaşanan zorlukları da sahneleyen çocuklar büyük beğeni aldı. Gösterilen bütün çocukların seslendirdiği 10. Yıl Marşı ile bitti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terk Edilen Yaralı Hayvana Esenyurt Belediyesi Sahip Çıktı
Terk Edilen Yaralı Hayvana Esenyurt Belediyesi Sahip Çıktı
Esenyurtlu Çocuklar Özel Eğitimle Hayata Kazandırılıyor
Esenyurtlu Çocuklar Özel Eğitimle Hayata Kazandırılıyor
Esenyurt Zabıtası Koronavirüs Denetimlerine Devam Ediyor
Esenyurt Zabıtası Koronavirüs Denetimlerine Devam Ediyor
Esenyurt Belediyesi Aracılığıyla 200 Vatandaş İş Sahibi Oldu
Esenyurt Belediyesi Aracılığıyla 200 Vatandaş İş Sahibi Oldu
Başkan Bozkurt: Esenyurtlunun Hakkını Kimseye Yedirmeyeceğim
Başkan Bozkurt: Esenyurtlunun Hakkını Kimseye Yedirmeyeceğim

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169