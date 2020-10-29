Esenyurtlu Çocuklardan “Cumhuriyet'in Çocukları” Gösterisi

Esenyurt Belediyesi Kreş Müdürlüğü çalışanları tüm kreşlerde öğrenim gören çocuklara erken yaşlardan itibaren vatan, bayrak ve Atatürk sevgisi aşılayarak Cumhuriyet'e sahip çıkacak aydınlık nesiller yetiştirmek amacıyla görevini sürdürüyor. Bu kapsamda Kreş Müdürlüğü’ne bağlı 9 kreşteki öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97 yılı için gösteriler hazırladı. Gösterilerde tüm kreşteki çocuklar görev aldı. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’ndeki gösteriler saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Atatürk’ün fotoğraflarının yer aldığı mini klip eşliğinde zeybek ve halk oyunları oynayan çocuklar şiirler seslendirdi. Kurtuluş Savaşı’nda yaşanan zorlukları da sahneleyen çocuklar büyük beğeni aldı. Gösterilen bütün çocukların seslendirdiği 10. Yıl Marşı ile bitti.