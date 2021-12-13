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Esenyurtlu Çocuklar, Mutlu Çocuk Atölyesi İle Geleceğe ‘Öz’ Güvenle Bakıyor

Esenyurt Belediyesi, Mutlu Çocuk Atölyesi’nde çocuklara kendilerini ifade etme, öz güven kazanma gibi beceriler ile zararlı alışkanlıklar için önleyici ve bilgilendirici eğitimler ile evrensel değerler ve mahremiyet bilinci kazandırmaya yönelik aktiviteler gerçekleştiriyor. Ailelerin de mutlu olduğu atölyede çocuklar, geleceğe ‘öz’ güvenle bakıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Aralık 2021 Pazartesi 09:59
Esenyurtlu Çocuklar, Mutlu Çocuk Atölyesi İle Geleceğe ‘Öz’ Güvenle Bakıyor
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Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 8-14 yaş arasındaki çocuklara her hafta,
Mutlu Çocuk Atölyesi’nin çalışmaları kapsamında bir aktivite gerçekleştiriyor. 8 hafta boyunca devam
eden aktivitelerde her hafta başarılı olan bir öğrenci belirlenerek ödüllendiriliyor. Uzman sosyolog ve
psikologlar eşliğinde gerçekleşen bu atölyelerde; kendini ifade edebilme, öz güven kazanma, zararlı
alışkanlıklara karşı hayır diyebilme, evrensel değerler ve mahremiyet gibi konular, aktivitelerle
anlatılıyor.
GELECEĞE MEKTUP YAZIYORLAR
Mutlu Çocuk Atölyesi’nde çocukların, hayâllerine ve hedeflerine ulaşmaları için destek olduklarını
ifade eden Sosyolog Nihal Batu şöyle konuştu: “Öncesinde ve sonrasında farkındalık testleri
uygulayarak programımızı sürekli güncellemeye ve geliştirmeye çalışıyoruz. Velilerimizden bu konuda
çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Çocuklarımız da aktivitelerden çok mutlu. Bu haftaki etkinliğimiz,
hedef belirleme ve motivasyon üzerine bir etkinlikti. Çocuklarımızla birlikte beş ya da on yıl sonraki
kendilerine bir mektup yazdık. Çalışma kartlarımızla da yakın dönem ve uzak dönem hedeflerimizi
birlikte belirledik. Bir zaman çarkı oluşturduk. Bu zaman çarkıyla da günümüzü planlamayı ve
hedeflerimize daha emin adımlarla ilerlemeyi öğrendik.”

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