Esenyurtlu Çocuklar, Mutlu Çocuk Atölyesi İle Geleceğe ‘Öz’ Güvenle Bakıyor

Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 8-14 yaş arasındaki çocuklara her hafta,

Mutlu Çocuk Atölyesi’nin çalışmaları kapsamında bir aktivite gerçekleştiriyor. 8 hafta boyunca devam

eden aktivitelerde her hafta başarılı olan bir öğrenci belirlenerek ödüllendiriliyor. Uzman sosyolog ve

psikologlar eşliğinde gerçekleşen bu atölyelerde; kendini ifade edebilme, öz güven kazanma, zararlı

alışkanlıklara karşı hayır diyebilme, evrensel değerler ve mahremiyet gibi konular, aktivitelerle

anlatılıyor.

GELECEĞE MEKTUP YAZIYORLAR

Mutlu Çocuk Atölyesi’nde çocukların, hayâllerine ve hedeflerine ulaşmaları için destek olduklarını

ifade eden Sosyolog Nihal Batu şöyle konuştu: “Öncesinde ve sonrasında farkındalık testleri

uygulayarak programımızı sürekli güncellemeye ve geliştirmeye çalışıyoruz. Velilerimizden bu konuda

çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Çocuklarımız da aktivitelerden çok mutlu. Bu haftaki etkinliğimiz,

hedef belirleme ve motivasyon üzerine bir etkinlikti. Çocuklarımızla birlikte beş ya da on yıl sonraki

kendilerine bir mektup yazdık. Çalışma kartlarımızla da yakın dönem ve uzak dönem hedeflerimizi

birlikte belirledik. Bir zaman çarkı oluşturduk. Bu zaman çarkıyla da günümüzü planlamayı ve

hedeflerimize daha emin adımlarla ilerlemeyi öğrendik.”