Esenyurt Zabıtasından Fırın Denetimi

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren ekmek fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi gerçekleştirdi. Belli aralıklarla fırın denetimlerini sürdüren ekipler, genel hijyen denetimi, üretimde kullanılan hammaddelerin uygunluğu, ekmek gramajları ve belge kontrolü yapıyor. Ekipler, vatandaşların daha güvenli ve sağlıklı hizmet alabilmesi için üretime uygun olmayan fırınlara cezai işlem uygulayarak, mühürlüyor. Denetimlerde fırınlara, Koronavirüs kurallarıyla ile ilgili bilgilendirmelerde de bulunuluyor.





Yetkililer, vatandaşların sağlığı için fırın denetimlerinin düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.

