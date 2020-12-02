Esenyurt'ta Toplu Kullanım Alanları Dezenfekte Ediliyor

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yeniden yükselmeye başlayan Koronavirüs rakamlarının ardından, ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı aile sağlığı merkezleri, ATM’ler, İETT durakları ve toplu taşıma araçlarını dezenfekte ederek mikroplardan arındırıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına karşı oluşturduğu ekiple Esenyurt genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren müdürlük, sabah erken saatlerde mesaiye başlayarak, tüm alanlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor. Müdürlük, ayrıca vatandaşların talebi üzerine bina içlerinde ve ofislerde de dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriyor.

Ekipler, salgının olumsuz etkisini azaltmak için hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma yasaklarında da ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarına devam edecek.