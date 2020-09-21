Esenyurt'ta Koronavirüs İle Mücadele Sürüyor

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, pandemi ile mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Ülke genelinde yeniden yükselmeye başlayan Koronavirüs rakamlarının ardından ilçede yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmalarını artıran ekipler, ibadethaneleri, İETT duraklarını, bankamatikleri, parkları, cadde ve sokakları dezenfekte ederek mikroplardan arındırıyor. Koronavirüs salgınına karşı oluşturduğu ekiple Esenyurt genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, sabah erken saatlerde mesaiye başlayarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm alanlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.