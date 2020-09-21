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Esenyurt'ta Koronavirüs İle Mücadele Sürüyor

Esenyurt Belediyesi, Koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında, ilçede yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmalarına artırarak devam ediyor.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
21 Eylül 2020 Pazartesi 12:00
Esenyurt'ta Koronavirüs İle Mücadele Sürüyor
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Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, pandemi ile mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Ülke genelinde yeniden yükselmeye başlayan Koronavirüs rakamlarının ardından ilçede yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmalarını artıran ekipler, ibadethaneleri, İETT duraklarını, bankamatikleri, parkları, cadde ve sokakları dezenfekte ederek mikroplardan arındırıyor. Koronavirüs salgınına karşı oluşturduğu ekiple Esenyurt genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, sabah erken saatlerde mesaiye başlayarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm alanlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

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