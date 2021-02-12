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Esenyurt'ta Kışla Mücadele Ekipleri Hazırlıklarını Tamamladı

Esenyurt Belediyesi Kışla Mücadele Ekibi, buzlanma ve kar yağışı ihtimaline karşı hazırlıklarını tamamladı. Kışla mücadelede kullanılan araçlar da belirlenen noktalarda yerini aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Şubat 2021 Cuma 12:31
Esenyurt'ta Kışla Mücadele Ekipleri Hazırlıklarını Tamamladı
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Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, sabah saatlerinde başlayan, hafta sonu devam etmesi beklenen kar yağışı ve don olaylarının olumsuzluklarını en aza indirmek için hazırlıklarını tamamladı. Kar yağışının artması veya aniden bastırmasına karşı ekipler, kar küreme araçları ile ilçe genelinde belirlenen noktalarda bekliyor.

“7 GÜN 24 SAAT HAZIR BEKLEMEKTEYİZ”

Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görevli Şükrü Keser, kar yağışının olumsuzluklarını en aza indirmek için hazır olduklarını belirterek 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Ekipler, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların zor durumda kalmaması için ilçedeki 7 bulvar, 130 cadde ve 2 bin 796 sokakta hizmet verecek.

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