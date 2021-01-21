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Esenyurt'ta Afetlere Hazırlık Başladı

Mahalle Afet Gönüllüleri, doğal afetlerde temel arama kurtarma çalışmalarını yapabilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Ocak 2021 Perşembe 15:16
Esenyurt'ta Afetlere Hazırlık Başladı
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Önceki yönetimler döneminde afet konusunda herhangi bir hazırlığı olmayan Esenyurt Belediyesi’nin çalışmaları başladı. Meclis görüşmelerinde afetlerde kullanılacak araç ve gereç alımı AKP-MHP oylarıyla reddedilmişti. Afetlerde kullanım için hayati öneme sahip malzemeleri muhakkak alacaklarını söyleyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un talimatıyla ‘Mahalle Afet Gönüllüleri’ projesi başladı. Proje kapsamında her mahallede 30 kişilik bir ekip oluşturularak, arama ve kurtarma eğitimi verilecek.

Esenyurt Belediyesi Sivil Savunma Amirliği’nin hayata geçirdiği, Mahalle Afet Gönüllüleri projesinin başvuruları başladı. İlçedeki 43 mahalleden gönüllülerin yer alacağı projede, 30 kişilik gruplar oluşturularak, AFAD eğitmenleri eşliğinde arama ve kurtarma eğitimi verilecek. Olası bir afet anında ve sonrasında hayat kurtaracak proje için mahallelerde gönüllü tespitleri yapılıyor. 18 yaş ve üzeri vatandaşların başvuru yapabildiği projede verilen eğitimle, doğal afetlerde profesyonel arama kurtarma ekipleri alana ulaşana kadar, gönüllüler temel arama kurtarma çalışmalarını yapabilecek.

“AMACIMIZ TÜM DOĞAL AFETLERE KARŞI HAZIR OLMAK”

Esenyurt’ta meydana gelebilecek tüm doğal afetlere karşı hazırlık yaptıklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Sivil Savunma Amiri Özgür Subaşı, “Amacımız başta deprem olmak üzere meydana gelebilecek tüm doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak. Belediye bünyesinde, 23 kişilik profesyonel arama kurtarma ekibimiz mevcut. Doğal afetlerle mücadele etmek için belediyemizin tüm birimleriyle koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Projelerimizden biri Mahalle Afet Gönüllüleri projesidir. Her mahallemizde gönüllülerden oluşan bir arama kurtarma ekibi oluşturarak, gerekli eğitimleri vermeyi amaçlıyoruz” dedi.

HER MAHALLEDE 30 KİŞİLİK ARAMA KURTARMA EKİBİ OLUŞTURULACAK

İlçedeki 43 mahallede, 30 kişilik gruplar halinde arama kurtarma ekibi oluşturacaklarını ifade eden Subaşı, “Öncelikle mahallelerimizde gönüllülerin tespitini yapacağız. Daha sonra, AFAD tarafından yetkilendirilen eğitmenlerimiz aracılığıyla gönüllülerimize temel afet bilinci ve temel arama kurtarma eğitimi vereceğiz. Afet gönüllülerimiz eğitimlerini tamamladıktan sonra olası bir afette profesyonel arama kurtarma ekipleri alana ulaşana kadar temel arama kurtarma işlemi yapabilecekler. Ayrıca mahalle gönüllülerimizin ayrı bir frekans üzerinden kullanabilmesi için telsiz sistemi kurduk” diye konuştu.

Mahalle gönüllüsü olmak isteyen vatandaşlar, Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki Sivil Savunma Amirliği’nin, 0212 620 56 56 numaralı telefonunu arayarak veya zabitamudurlugu@esenyurt.bel.tr adresinden mail yoluyla başvuruda bulunabilir.

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