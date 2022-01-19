Esenyurt, Edebiyatın Ve Sanatın Limanı Oldu

Esenyurt Belediyesi’nin 15-24 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali 5. gününde festival, tiyatro, söyleşi, atölyeler ve müzikaller ile devam ediyor. İlçede ilk defa düzenlenen festivalin 4. gününde de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Esenyurt Belediyesi Eski Meclis Salonu’nda Yönetmen Nebil Özgentürk ve Gazeteci Yazar Ayse Kulin, okurlarıyla bir araya geldiği söyleşide, meslek hayatlarına dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Festival, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde Sunucu ve Yazar Metin Uca’nın “Bunu mu Demek İstedim?” adlı tiyatrosuyla devam etti.

YAZAR AYŞE KULİN OKURLARIYLA ONLINE SÖYLEŞTİ

Esenyurt Belediyesi Eski Meclis Salonu’nda okurlarıyla online buluşan Yazar Ayşe Kulin, yakın zamanda Koronavirüs’ü atlattığını dile getirdi. Gazeteci Yazar Kulin, “Aranızda olmayı gerçekten çok isterdim. Ben saklamayacağım, Koronavirüs’ün Omicron denen kısmından oldum; ben ve daha sonra da eşim oldu. Dolayısıyla ucuz atlattım sayılır. Az ateş, biraz baş ağrısı ve nezleyle geçirdim” ifadelerini kullandı. Deneyimli yazar ile birlikte söyleşiye katılan Yönetmen Nebil Özgentürk, yapılan festivalin ilçeyi sanatın ve edebiyatın limanı haline getirdiğini belirtti. Özgentürk, “Çok da iyi bir gelenek başlıyor. Edebiyatın ve sanatın her zaman sığınak olduğunu, liman olduğunu söylerim” şeklinde konuştu.

“ESENYURT ÇOK RENKLİ BİR YER”

“Bunu mu Demek İstedim?” adlı tiyatrosuyla seyirciyi tarihte hiç bilinmeyen, hiç duyulmayan çok eğlenceli bir yolculuğa çıkaran Sunucu ve Yazar Metin Uca, Esenyurt’un çok renkli bir yapısı olduğunu vurgulayarak Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali’nde muhteşem isimlerin konuk olduğunu söyledi. Yazar ve Sunucu Uca, “Seyirci olağanüstüydü, önce onu söylemek istiyorum. Uzak diye bir kavramın artık kalmadığını, kent kültürünün uzak ilçe kavramını da ortadan kaldırdığını, sanata ve kültüre duyarlı olunmayan ya da daha az ilgi gören ilçe diye bir kavramın da kalmadığını düşünüyorum. Burası çok yoğun göç alan, renkli bir yer. Bir kez daha yönetimi kutluyorum. İsimlere baktığımda gerek imza günü gerek söyleşi ya da gösteri yapanlar, hakikaten dolu dolu. Çok az yerin ağırlayabileceği yoğunlukta isimler var. Onur ödüllerine de baktığımda başta Türkan Şoray ve Müjdat Gezen olmak üzere muhteşem bir ekibin işi olduğunu görüyorum. Yine kapanışta Genco Ağabey var. Bugün ben oynadım. Tiyatro kültürünün daha yoğun olduğunu ya da daha çok esere ve kişiye ulaşıldığını bildiğim ilçelerdeki seyirciden çok daha farklı, farkında olan ve çok daha özlemiş bir seyirciydi. Tabii bu da benim için çok daha iyi” diye konuştu.

Bugün oyuncu, yönetmen ve yazar kişiliği ile birbirinden değerli sanatsal üretimler yapan Ercan Kesal, yaşayan önemli toplumcu şairlerimizden Ahmet Telli ile devam eden söyleşiler, 19.30’da Ferhat Göçer’in “Aldırma Gönül” adlı müzikal tiyatro gösterisiyle devam edecek.

Sanat ve edebiyatseverleri bir araya getiren festivalin 6. gün programı şöyle:

SAAT: 13.00

GÜVEN KAHRAMANOĞLU

İMZA GÜNÜ

YAYINEVİ STANT

SAAT: 13.00

YAHYA BİLİCAN / İMZA GÜNÜ

YAYINEVİ STANT

SAAT: 13.00

HAYATİ TATAR / İMZA GÜNÜ

YAYINEVİ STANT

SAAT: 15.00

AHMET TELLİ / İMZA GÜNÜ

YAYINEVİ STANT

SAAT: 15.00

MARİO LEVİ

SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ

ESKİ BELEDİYE MECLİS SALONU

SAAT: 17.00

AYŞEN ŞAHİN

SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ

ESKİ BELEDİYE MECLİS SALONU

SAAT: 19.30

AHMET TELLİ - NURETTİN RENÇBER

ŞİİR VE MÜZİK DİNLETİSİ

ONUR ÖDÜLÜ

EKM BÜYÜK SALON