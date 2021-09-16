ESENYURT BELEDİYESİ’NDEN, SELDEN ETKİLENEN VATANDAŞLARA YARDIM

Batı Karadeniz’de 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketinin ardından
yaraların sarılması için ülkenin dört bir yanından yardım seferberliği başladı. Sel felaketinin
ardından harekete geçen Esenyurt Belediyesi, sel afetinin etkili olduğu Kastamonu ve
Sinop’a, içerisinde gıda kolisi, hijyen kolisi ve çocuk bezi ile çocuk kıyafetlerinin bulunduğu bir
tır yardım gönderdi. Üzerinde “ESENYURT’TAN SİNOP VE KASTAMONU’YA KARDEŞLİK
TAŞIYOR, TÜM ZORLUKLARI DAYANIŞMAYLA AŞIYORUZ” yazılı tır, selden etkilenen
vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı
İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA).