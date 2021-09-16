ESENYURT BELEDİYESİ’NDEN, SELDEN ETKİLENEN VATANDAŞLARA YARDIM

Batı Karadeniz’de 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketinin ardından

yaraların sarılması için ülkenin dört bir yanından yardım seferberliği başladı. Sel felaketinin

ardından harekete geçen Esenyurt Belediyesi, sel afetinin etkili olduğu Kastamonu ve

Sinop’a, içerisinde gıda kolisi, hijyen kolisi ve çocuk bezi ile çocuk kıyafetlerinin bulunduğu bir

tır yardım gönderdi. Üzerinde “ESENYURT’TAN SİNOP VE KASTAMONU’YA KARDEŞLİK

TAŞIYOR, TÜM ZORLUKLARI DAYANIŞMAYLA AŞIYORUZ” yazılı tır, selden etkilenen

vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA).