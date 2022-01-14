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Esenyurt Beledi̇yesi̇’nden Marketlerde Eti̇ket Deneti̇mi

Esenyurt’ta zabıta ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerini inceleyerek fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Ocak 2022 Cuma 09:25
Esenyurt Beledi̇yesi̇’nden Marketlerde Eti̇ket Deneti̇mi
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Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki işletmelerde denetlemelerine devam ediyor. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerde temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri başta olmak üzere ürünlerin reyon ile kasadaki satış fiyatlarını inceledi. Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihlerini ve gramajlarını kontrol eden ekipler, işletmelerde ayrıca hijyen, maske ve mesafe kuralları konusunda da uyarılarda bulunuyor.

“DENETİMLERİ SÜRDÜRECEĞİZ”

İlçe genelinde işletmeleri denetlemeye devam edeceklerini bildiren Zabıta Müdürü Semra Düzcü, “Halkımızın huzurlu ve hakkaniyetli bir şekilde yaşaması adına, belirli periyotlarla bu denetimleri sürdüreceğiz” dedi. Düzcü, şöyle konuştu: “Vatandaşlarımızdan ihbar hattımıza şikâyetler geliyor. İşletmelerin bu konuda bir eksiği varsa, gerekli tutanaklarımızı tutup İl Ticaret Müdürlüğüne yasal olarak bildireceğiz. Marketlerden başladık, akabinde başka faaliyet konusu olan yerlere de gireceğiz. Ayrıca ekiplerimiz, ülkece yaşadığımız korona süreci için de çalışmalar yapıp sosyal mesafe, maske ve hijyen konusundaki denetlemeleri yapıyor. Kurallara uymayan işletmeler hakkında tutanak tutuluyor. Sosyal mesafe, maske ve hijyen çok önemli. Bu anlamda da buna çok hassas yaklaşıyoruz. Periyotlar halinde hiçbir işletmeye tolerans göstermeden çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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