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Esenyurt Belediyesi’nden Hizmet İçi Eğitim

Kurum personeline hizmet içi eğitimler vermeye devam eden Esenyurt Belediyesi, eğitimlere katılan personeli Karekod (QR) uygulaması kullanarak sınava tabi tuttu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Aralık 2021 Pazartesi 14:14
Esenyurt Belediyesi’nden Hizmet İçi Eğitim
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Belediye personeline farklı mevzuat konularına ilişkin hizmet içi eğitimler vermeye devam eden
Esenyurt Belediyesi, eğitimlere katılan personeli Karekod uygulaması kullanarak sınava tabi tuttu.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara daha
iyi hizmet sunmak ve kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla verilen eğitimlerde, vaka incelemeleri
gerçekleştirildi. Yapılan eğitimlerin faydalı olması ve etkisinin ölçülmesi için eğitime ilişkin öneriler
sunuldu. Eğitimlerde bir ilki gerçekleştiren Esenyurt Belediyesi, hem sınav öncesi hem de sınav
sonrası kâğıt kullanmadan, teknolojinin verdiği imkânlardan yararlanarak, Karekod uygulamasıyla
sınav yaptı. Eğitime katılan personellere eğitim sonunda sertifika verilerek özlük dosyalarına eklendi.

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