Esenyurt Belediyesi’nden Hizmet İçi Eğitim

Belediye personeline farklı mevzuat konularına ilişkin hizmet içi eğitimler vermeye devam eden

Esenyurt Belediyesi, eğitimlere katılan personeli Karekod uygulaması kullanarak sınava tabi tuttu.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara daha

iyi hizmet sunmak ve kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla verilen eğitimlerde, vaka incelemeleri

gerçekleştirildi. Yapılan eğitimlerin faydalı olması ve etkisinin ölçülmesi için eğitime ilişkin öneriler

sunuldu. Eğitimlerde bir ilki gerçekleştiren Esenyurt Belediyesi, hem sınav öncesi hem de sınav

sonrası kâğıt kullanmadan, teknolojinin verdiği imkânlardan yararlanarak, Karekod uygulamasıyla

sınav yaptı. Eğitime katılan personellere eğitim sonunda sertifika verilerek özlük dosyalarına eklendi.