Esenyurt Belediyesi WhatsApp İletişim Hattı Kuruldu

SORUNLAR ANINDA İLETİLECEK

Daha önce belediyenin 444 0 411 numaralı çağrı merkezinden veya sosyal medya üzerinden iletilen istek ve şikayetler, artık 0544 373 69 78 numaralı Whatsapp hattı üzerinden iletilebilecek. Pandemi nedeniyle evden çıkamayan veya sosyal medya kullanamayan vatandaşlar, bu hat üzerinden bilgi ya da fotoğraf paylaşarak çözüm istedikleri sorunu bildirecek. Ekipler tarafından değerlendirmeye alınan iletiler, ilgili müdürlüklere gönderilerek, en kısa sürede çözüme kavuşturulacak ve mesaj sahibine geri dönüş yapılacak.