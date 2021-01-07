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Esenyurt Belediyesi WhatsApp İletişim Hattı Kuruldu

1 milyona yaklaşan nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt’ta sorunların daha hızlı iletilip çözülmesi Whatsapp İletişim Hattı kuruldu. Türkiye’nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt’ta, vatandaşların belediyeye daha hızlı ulaşması için Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde Whatsapp İletişim Hattı kuruldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Ocak 2021 Perşembe 10:28
Esenyurt Belediyesi WhatsApp İletişim Hattı Kuruldu
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SORUNLAR ANINDA İLETİLECEK

Daha önce belediyenin 444 0 411 numaralı çağrı merkezinden veya sosyal medya üzerinden iletilen istek ve şikayetler, artık 0544 373 69 78 numaralı Whatsapp hattı üzerinden iletilebilecek. Pandemi nedeniyle evden çıkamayan veya sosyal medya kullanamayan vatandaşlar, bu hat üzerinden bilgi ya da fotoğraf paylaşarak çözüm istedikleri sorunu bildirecek. Ekipler tarafından değerlendirmeye alınan iletiler, ilgili müdürlüklere gönderilerek, en kısa sürede çözüme kavuşturulacak ve mesaj sahibine geri dönüş yapılacak.

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