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Esenyurt Belediyesi, Spor Parkı'nı Yeniledi

*Yenilenen Spor Parkı’na yeni nesil oyun grupları eklendi

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Temmuz 2021 Pazartesi 18:57
Esenyurt Belediyesi, Spor Parkı'nı Yeniledi
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Esenyurt Belediyesi, normalleşme sürecinde vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi için Spor Parkı’ndaki sahaları yeniledi. Mevcut sahaların zeminini düzelterek yenileyen ekipler, çocukların oyun alanlarına da yeni nesil oyun grupları ekledi.

Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan Spor Parkı’nda sahaların bakımını yaparak vatandaşların hizmetine sunuyor. Ekipler, parkta bulunan 8 sahanın tellerini, Basketbol Sahası, Tenis Sahası ve Serbest Çalışma Sahası’nın zeminini yeniledi. Esenyurt Belediyesi, sporseverlerin beğenisini toplayan çalışmaları kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

ÇOCUKLARA YENİ NESİL OYUN ALANLARI

Esenyurt Belediyesi, Spor Parkı’na çocukların hem eğlenip hem de fiziksel becerilerini artırması için yeni nesil ‘İpli Piramit Tırmanma’ oyun grubunu ekledi. “Amacımız yeşil alanları artırmak ve mevcut parklarımızın yenilemesini yapmak” diyen Peyzaj Mimarı Deniz Karakoç, “Sahaların zeminini düzelterek yeniden boyasını yaptık, çocuklarımızın motor becerilerini geliştirecek yeni nesil oyun grubunun kurulumunu yaptık” ifadelerini kullandı.

Görüntü Linki:  https://we.tl/t-tyNpW7P86j

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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