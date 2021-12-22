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Esenyurt Beledi̇yesi̇, ‘sokak Hayvanları Ambulansı’ İle Can Dostlarımızın Hi̇zmeti̇nde

Esenyurt Belediyesi, can dostlarımızın sağlığını korumak için aşı hizmetini vatandaşların ayağına götürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü, ‘Sokak Hayvanları Ambulansı’ ile sahipli hayvanlara ücretsiz kuduz aşısı yapıyor. Ekipler, site içerisindeki sahipsiz hayvanlara da iç parazit, dış parazit ve kuduz aşısı yaparak hastalıklara karşı koruyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Aralık 2021 Çarşamba 15:36
Esenyurt Beledi̇yesi̇, ‘sokak Hayvanları Ambulansı’ İle Can Dostlarımızın Hi̇zmeti̇nde
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Esenyurt Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki hayvanların sağlığını korumak için çalışmalarına devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü, site içlerindeki sahipli ve sahipsiz hayvanların sağlıklı kalabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ilçe sınırları içerisinde yer alan sitelerdeki sahipsiz hayvanlara iç parazit, dış parazit ve kuduz aşısı yaparak hastalıklara karşı koruyor. ‘Sokak Hayvanları Ambulansı’ ile aşı hizmetini vatandaşların ayağına götüren ekipler, sahipli hayvanlara da ücretsiz kuduz aşısı yaparak sağlıklı kalabilmelerine destek oluyor. Piri Reis Mahallesi’ndeki Beyzade Konakları Site Yöneticisi Mehmet Özçam, “Evlerimizde bizimle birlikte yaşayan evcil hayvanlarımız için yapılan bu destek takdire şayan. Emeği geçen tüm belediye personeline ve Belediye Başkanımıza tekrar teşekkür ediyoruz” dedi. 

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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