Esenyurt Belediyesi, Sınava Girmek İsteyen Covid'li Vatandaşı Yalnız Bırakmadı

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 9 gün önce Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşı sınav günü yalnız bırakmadı. Bu gün yapılan KPSS-ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi)’ye girmek zorunda olduğunu belirten Öğretmen Baran Yılmaz, Esenyurt Belediyesi’nden araç talebinde bulundu. Hasta Nakil Ambulansı’yla Yenikent Mahallesi’ndeki evinden Yılmaz’ı alan ekipler, Küçükçekmece’deki Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne getirdi. Sağlık İşleri Müdürlüğü Personeli Ali Polat, “Baran Yılmaz’ı evinden aldık, KPSS’ye gireceği adrese getirdik ve sınavdan sonra da tekrar evine bırakacağız. Esenyurt Belediyesi olarak her zaman Esenyurt halkının yanında olacağız” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)