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Esenyurt Belediyesi Sağlık Çalışanları COVID-19 Aşısının İlk Dozunu Yaptırdı

Esenyurt Belediyesi sağlık çalışanları, İlçe Sağlık Müdürlüğüne giderek COVİD-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı. Çalışanlara 28 gün sonra aşının ikinci dozu yapılacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ocak 2021 Cuma 11:25
Esenyurt Belediyesi Sağlık Çalışanları COVID-19 Aşısının İlk Dozunu Yaptırdı
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Pandemi döneminde Esenyurtlu vatandaşlara yoğun hizmet veren Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı görev yapan sağlık çalışanları, randevu esasına göre İlçe Sağlık Müdürlüğüne giderek COVİD-19 aşılarının ilk dozunu yaptırdı.

“VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLDUK, OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Esenyurt Belediyesi sağlık işleri görevlisi, Evde Sağlık Hizmetleri ve Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan Eyüpcan Aksoy, “Biz bu zorlu süreçte Esenyurtlu vatandaşlarımızın ayanında olduk, bugün de ilk doz COVİD-19 aşımızı yaptırıyoruz. Bu zorlu günlerde vatandaşlarımızın yanında durmaya devam edeceğiz, vatandaşlarımızdan korona tedbirlerine uymalarını ve daha duyarlı olmasını istiyoruz” dedi.

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