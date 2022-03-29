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Esenyurt Belediyesi Özel Çocuklarla Hayvanları Buluşturdu

Esenyurt Belediyesi, daha önce hayvanlara hiç dokunmamış olanların da aralarında bulunduğu özel çocukları Esenyurt Belediyesi Geçici Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hayvanlarla buluşturdu. Merkezdeki kedi, köpek ve tavuk gibi hayvanları elleriyle besleyen çocuklar, eğlenceli ve keyifli bir gün yaşadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Mart 2022 Salı 12:43
Esenyurt Belediyesi Özel Çocuklarla Hayvanları Buluşturdu
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Esenyurt Belediyesi otizmli, down sendromlu ve mental retardasyonlu çocukları velileriyle birlikte Esenyurt Belediyesi Geçici Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hayvanlarla buluşturdu. Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen etkinliğe daha önce hayvanlarla bir araya gelmemiş ve onlara hiç dokunmamış çocuklar da katıldı. Kedi, köpek ve tavuk gibi barınakta bulunan birçok hayvanı kendi elleriyle besleyen özel çocuklar, aileleriyle birlikte halaylar çekip eğlenceli ve keyifli bir gün geçirdi.

“ÇOCUKLARIN TEPKİLERİ ÇOK GÜZELDİ”

Etkinliğin, özel çocukların gelişimine ve sosyalleşmesine önemli bir katkı sağladığını belirten Özel Eğitim Merkezi Sorumlusu Muhammed Alabay: “İlçemizde bulunan özel çocuklarımızın hayvanları sevebileceği ve onlarla keyifli vakit geçirebileceği bir gün amaçladık. Bu ziyarette çocuklarımızı evlerinden aldık, barınağımıza getirdik. Aynı zamanda hayvanlarla keyifli bir gün geçirmelerini sağladık. Çocukların tepkileri çok güzeldi. Hayvanları sevdiler, beslediler ve yem verdiler. Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi olarak özel çocuklarımıza umut olmaya devam ediyoruz” dedi.

KORKULARINI YENDİLER

Çocuklarıyla birlikte etkinliğe katılan veliler, düzenlenen organizasyondan oldukça memnun kaldıklarını belirtti. Torunuyla birlikte etkinliğe katılan Nizamettin Karabulut, çocukların hayvanları çok sevdiğine dikkat çekerek: “Çok memnun kaldık. Devamlı böyle etkinlikler olursa daha güzel olacak” ifadelerini kullandı. Etkinlik vesilesiyle çocuğunun hayvanlara olan korkusunun azalacağını söyleyen Zekiye Adıgüzel ise şöyle konuştu: “Bu etkinlik sayesinde çocukların hayvanlara karşı sevgisi daha çok olacak. Çocuğum hayvanlardan korkuyor ama bu sayede aşmış olacak. Hayvanlarla daha yakından tanışmış olduk. Devamını da bekleriz.”

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