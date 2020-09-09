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Esenyurt Belediyesi'nden Ücretsiz Evde Kişisel Bakım Ve Kuaförlük Hizmeti

Esenyurt Belediyesi, ilçede yaşayan engelli vatandaşlara yönelik verdiği ücretsiz evde kişisel bakım ve kuaförlük hizmetine devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Eylül 2020 Çarşamba 13:07
Esenyurt Belediyesi'nden Ücretsiz Evde Kişisel Bakım Ve Kuaförlük Hizmeti
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Esenyurt Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi, ilçede yaşayan engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik verdiği ücretsiz Evde Kişisel Bakım ve Kuaförlük Hizmetini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, hizmet kapsamında bakıma ihtiyacı olan Esenyurtluların evlerine giderek kişisel bakımlarını gerçekleştiriyor. Vatandaşın yaşam kalitesini artırıp ailelerine destek sağlayarak sağlıklı bir toplum oluşmasını hedefleyen belediye, ücretsiz kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti ile saç kesimi, saç yıkama, saç ve sakal tıraşı ile kişisel bakım hizmetlerini profesyonel ekipler eşliğinde gerçekleştiriyor.

Evde kişisel bakım ve kuaförlük hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, Esenyurt Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezine başvurabilir veya 444 0 411 numaralı çağrı merkezini arayarak randevu alabilirler.

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