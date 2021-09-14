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Esenyurt Belediyesi'nden Toplu Sünnet Organizasyon

Esenyurt Belediyesi, ilçede maddi imkânı bulunmayan, 3-14 yaş arası çocukları modern cerrahi yöntemlerle, ücretsiz olarak sünnet ettiriyor. Bin 800 çocuğun kayıt yaptırdığı toplu sünnet, özel hastanede steril ortamda yapılmaya devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Eylül 2021 Salı 09:47
Esenyurt Belediyesi'nden Toplu Sünnet Organizasyon
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Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, ilçede maddi imkânı bulunmayan, 3-14 yaş arası çocukları modern cerrahi yöntemlerle, ücretsiz olarak sünnet ettiriyor. Bin 800 çocuğun kayıt yaptırdığı sünnet ameliyatı, özel hastanede steril ortamda yapılmaya devam ediyor. Toplu sünnet programına katılan Belediye Başkan Yardımcısı Halis Şimşek de ailelerle görüşerek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Çocukların sağlıklı bir şekilde sünnet ameliyatı olmasını sağlayan Esenyurt Belediyesi, hastanede çocuklara kek, meyve suyu ve şeker ikram etti.  

ESENYURT BELEDİYESİ, DAR GELİRLİ AİLELERİN YANINDA

Ekonomik durumunun özel hastanelere gidecek kadar yeterli olmadığını belirten Kemal Kaya isimli vatandaş, Esenyurt Belediyesi’ne ücretsiz bir şekilde çocuklarını sünnet yaptırdığı için teşekkür etti. Kaya, “Özel hastaneye gittim, 800 TL dediler yaptırmadım. Asgari ücretle çalışıyorum. Belediyemize başvurdum, Allah razı olsun, gün verdiler, şimdi de sünnetini gerçekleştiriyoruz” dedi.

“HALK SAĞLIĞI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Sünnet ameliyatının hijyenik olduğunu ve pandemi koşullarına uygun yapıldığını ifade eden Sağlık İşleri Müdürlüğü Personeli Tuğba Çoban, “Aileler öncelikle çocukları ile birlikte kayıtlarını açıyorlar, kayıtlardan sonra çocukları teker teker alıp anestezilerini uyguluyoruz, anestezin ardından çocukları 15-20 dakika bekletip sonra operasyonu gerçekleştiriyoruz. Çocuklar burada balonlarla eğleniyor, şeker veriyoruz ve mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Esenyurt Belediyesi olarak halk sağlığı için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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