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Esenyurt Belediyesi'nden Gençlere Online Eğitim Desteği

Esenyurt Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversite ve lise hazırlık kurslarını online platforma taşıdı. Yeni nesil soru çözümüne uygun 120 bin soru desteği ve 25 deneme sınavının yer aldığı sistemde, öğrencilere online rehberlik hizmeti de veriliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Ocak 2021 Perşembe 09:54
Esenyurt Belediyesi'nden Gençlere Online Eğitim Desteği
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın Koronavirüs salgını nedeniyle yayımladığı genelge kapsamında, Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, üniversite ve lise hazırlık kurslarını online ortama taşıdı. Branşında uzman 55 eğitmenin haftanın beş günü eğitim verdiği sistemde, öğrenciler için; eğitim kitapları, yeni nesil soru çözümlerine uygun 120 bin soru desteği ve 25 deneme sınavı yer alıyor. Online eğitim sisteminden YKS hazırlık kursuna kayıtlı 2 bin 200 ve LGS hazırlık kursuna kayıtlı 800 öğrenci yararlanıyor. Öğrenciler, ayrıca sistem üzerinden online rehberlik hizmeti de alabiliyor.

İNTERAKTİF DERS ORTAMIYLA 24 SAAT ERİŞİLEBİLİR EĞİTİM İMKANI

Öğrencilerin uzaktan erişimine izin veren ve interaktif ders ortamı sağlayan, soru cevap şeklinde 24 saat erişilebilir online bir eğitim sistemi oluşturdu. Her öğrenci, onlara verilen şifrelerle sisteme giriş yaparak, alanlarına uygun derslere katılıyor. Öğrenciler, ayrıca derslerde anlık soru sorarak, cevaplarını o an alabiliyor. Sistemde canlı soruların yanı sıra, deneme sınavları, hazırlanan ders videoları ve dokümanlar yer alıyor. Haftanın 5 günü devam edecek olan derslerde sistem üzerinden yoklama da yapılıyor.

“ONLİNE REHBERLİK HİZMETİ VERİYORUZ”

Sistem üzerinden öğrencilere online rehberlik hizmeti verdiklerini ifade eden Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Eğitim Koordinatörü Özkan Korkmaz, “Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz sistemle, öğrencilerimize uzaktan eğitim vermekteyiz. Online eğitim kitapları, 120 bin soru desteği, branşında uzman 55 eğitmen ile öğrencilerimizi sınava hazırlıyoruz. Öğrencilerimize 25 deneme sınavı desteği de veriyoruz. Bu denemelerimiz online sistemde yer alıyor. Sistem üzerinden aylık 2 deneme sınavı yapıyoruz. Ayrıca, haftanın belirli günlerinde rehberlik faaliyetlerimizi online eğitim sistemi üzerinden devam ettiriyoruz” dedi.

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