Esenyurt Belediyesi'nden Amatör Kulüplere Malzeme Desteği

Esenyurt Belediyesi’nin spora ve sporcuya verdiği destek artarak devam ediyor. Bu kapsamda ilçede faaliyet gösteren amatör kulüplere malzeme desteği sağlandı. 50 amatör kulübe malzemeleri, düzenlenen törenle teslim edildi. Pandemi koşulları gözetilerek düzenlenen törene başkan yardımcılarının yanı sıra Esenyurt Belediyesi meclis üyeleri de katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Bozkurt, spora ve sporcuya olan desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

“KENDİMİZİ SORUMLU HİSSETTİĞİMİZ ALANLARDAN BİRİSİ”

“Gençler bunu fazlasıyla hak ediyor” diyen Başkan Bozkurt, “Daha fazla aktarmamız lazım. İnsanı merkeze koyan bir çalışma yapacağız. Spora, kültüre, sanata, iş alanında çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştirmeye daha çok emek ve para harcayacağız. Bu da bizim yapmamız gereken; kendimizi sorumlu hissettiğimiz alanlardan birisi. Yüz bin civarında gencimize spor malzemesi yardımı ve spor hizmeti yardımı yapıyoruz. Elde ettiğimiz sonuçlar da var. 1 tane dünya, 3 Avrupa ve 18 de Türkiye şampiyonluğu olmak üzere toplamda 67 şampiyonluk elde etmişiz” diye konuştu.

50 AMATÖR KULÜBE DESTEK VERİLDİ

Konuşmanın ardından Başkan Bozkurt, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri futbol, basketbol ve voleybolun yanı sıra karate, güreş, beyzbol olmak üzere çeşitli branşlarda faaliyet yürüten 50 amatör kulübe malzemelerini teslim etti.