Esenyurt Belediyesi İbadethaneleri Dezenfekte Ediliyor

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Koronavirüs rakamlarının yeniden yükselmesiyle birlikte ilçe genelinde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı. Bu kapsamda, vatandaşların toplu kullanım alanlarını ve kamu binaları aralıksız şekilde ilaçlayan ekipler, ilçede bulunan ibadethaneleri dezenfekte ederek, Esenyurtlulara sağlıklı bir ibadet ortamı sağlıyor. Ekipler çalışmalar kapsamında, ilçe genelinde ibadet yapılan cemevi ve camilerin sosyal kullanım alanları da dahil olmak üzere tüm noktalarını dezenfekte ediyor.

Vatandaşların ibadetlerini sağlıklı bir ortamda yapabilmesi için düzenli aralıklarla dezenfeksiyon işlemlerini sürdüren birim, çalışmalarda insan sağlığına zarar vermeyen özel solüsyonlar kullanıyor.