Esenyurt Belediyesi Halk Oyunları Kursunun Kayıtları Başladı

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün ilçede yaşayan 8-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlediği Halk Oyunları kursunun kayıtları başladı. Kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sağlamak amacıyla başlatılan kursta Kafkas yöresine ait çeşitli oyunlar öğretilecek. Esenyurtlu çocuklar, 14 Temmuz Çarşamba gününe kadar Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi’ne gelerek kursa başvuru yapabilecek. Halk oyunları kursuyla ilgili detaylı bilgiye 0212 699 64 36 numaralı telefondan ulaşılabilecek.
İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)