Esenyurt Belediyesi Halk Oyunları Kursunun Kayıtları Başladı

​Esenyurt Belediyesi’nin, yöresel kültürün mihenk taşlarından olan halk oyunlarının her kesime ulaşması amacıyla düzenlediği Halk Oyunları kurslarının kayıt dönemi başladı. 8-14 yaş aralığındaki çocuklara Kafkas yöresine ait oyunların öğretileceği kursun başvuruları 14 Temmuz’a kadar devam edecek.