Esenyurt Belediye Meclisi Komisyon Üyeleri Seçildi

2020 Mali Yılı Denetim Komisyonu Raporu’nun Perşembe günü meclise sunulması kararlaştırıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Esenyurt Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısının birinci birleşimi, Esenyurt Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un başkanlık yaptığı toplantıda, gündeme alınacak maddelerin oylanmasının yanı sıra yıl içerisinde mecliste görev yapacak komisyon üyeleri de seçildi. Gizli oy açık sayımla yapılan oylamada, belediye meclisi 1. ve 2. başkan vekilleri, meclis divan kâtip üyeleri, daimi encümen ve satış komisyonu üyeleri ile ihtisas komisyonu üyeleri seçildi. Mecliste; İmar, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Gençlik ve Spor, Kadın, Aile ve Çocuk, Tarife, Hukuk, Ulaşım ve Trafik, Eğitim, Kültür ve Sanat, Şehir ve Estetik, Temel Haklar, Engelsiz Hayat, Sosyal Hizmetler komisyonlarının da eski üyeleriyle devam etmesi kararlaştırıldı. 2020 Mali Yılı Denetim Komisyonu Raporu ise Perşembe günü görüşülecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)