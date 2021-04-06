banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1421
ALTIN
456.349
DOLAR
8.1455
STERLİN
11.2542
EURO
9.6545
Montrö Bildirisine İmza Atan 10 Emekli Amiral Gözaltına Alındı
Son Dakika
Montrö Bildirisine İmza Atan 10...
Başkan Balcı: ‘Zeytinburnu'nda Kimsesizlerin Kimsesi Olacağız’
Son Dakika
Başkan Balcı: ‘Zeytinburnu'nda Kimsesizlerin Kimsesi...
Şifresiz Bir Dijital Dünya Mümkün mü?
Şifresiz Bir Dijital Dünya Mümkün...
İBB Bilimsel Danışma Kurulunda Acil Tedbir Önerileri
Son Dakika
İBB Bilimsel Danışma Kurulunda Acil...

Esenyurt Belediye Meclisi Komisyon Üyeleri Seçildi

Esenyurt Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısının birinci birleşiminde, yıl içerisinde mecliste görev yapacak 1. ve 2. başkan vekilleri, meclis divan kâtip üyeleri ve diğer komisyon üyeleri seçilirken...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Nisan 2021 Salı 11:48
Esenyurt Belediye Meclisi Komisyon Üyeleri Seçildi
banner171

2020 Mali Yılı Denetim Komisyonu Raporu’nun Perşembe günü meclise sunulması kararlaştırıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Esenyurt Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısının birinci birleşimi, Esenyurt Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un başkanlık yaptığı toplantıda, gündeme alınacak maddelerin oylanmasının yanı sıra yıl içerisinde mecliste görev yapacak komisyon üyeleri de seçildi. Gizli oy açık sayımla yapılan oylamada, belediye meclisi 1. ve 2. başkan vekilleri, meclis divan kâtip üyeleri, daimi encümen ve satış komisyonu üyeleri ile ihtisas komisyonu üyeleri seçildi. Mecliste; İmar, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Gençlik ve Spor, Kadın, Aile ve Çocuk, Tarife, Hukuk, Ulaşım ve Trafik, Eğitim, Kültür ve Sanat, Şehir ve Estetik, Temel Haklar, Engelsiz Hayat, Sosyal Hizmetler komisyonlarının da eski üyeleriyle devam etmesi kararlaştırıldı. 2020 Mali Yılı Denetim Komisyonu Raporu ise Perşembe günü görüşülecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Parkların Duvarları Çocuklar İçin Renkleniyor
Parkların Duvarları Çocuklar İçin Renkleniyor
Esenyurt Belediyesi Mart Ayında da Yardımlarını Sürdürdü
Esenyurt Belediyesi Mart Ayında da Yardımlarını Sürdürdü
‘EVDE TEMİZLİK’ HİZMETİ VATANDAŞLARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYOR
‘EVDE TEMİZLİK’ HİZMETİ VATANDAŞLARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYOR
Esenyurt'ta Afetlere Hazırlık Çalışmaları Devam Ediyor
Esenyurt'ta Afetlere Hazırlık Çalışmaları Devam Ediyor
Esenyurt Belediyesi Öğrencilerin Sağlığı İçin Okulları Dezenfekte Ediyor
Esenyurt Belediyesi Öğrencilerin Sağlığı İçin Okulları Dezenfekte Ediyor

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169