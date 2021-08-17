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Çocuklarda Dikkat Eksikliği Grup Terapileriyle Çözülüyor

Esenyurt Belediyesi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı alan çocuklar için grup terapileri düzenliyor. 7-10 yaş arası çocuklara yönelik terapilerde, dikkat dağınıklığı üzerine çeşitli etkinlikler yapılıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ağustos 2021 Salı 09:30
Çocuklarda Dikkat Eksikliği Grup Terapileriyle Çözülüyor
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Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı alan çocuklar için grup terapileri düzenliyor. 7-10 yaş arası çocukların el ve motor becerilerine katkı sunmak amacıyla yapılan etkinliklerde, her hafta farklı bir konu işleniyor. Terapilerde; odak kurma ve sürdürme, dikkat geliştirme, öz güven artırma, sınırları belirleme, davranışları kontrol etme, stresle başa çıkabilme becerilerini geliştirme, kurallara uyma ve sorumluluk bilincini artırma, öfke kontrolü sağlama, ilişki kurma ve sürdürme, ders çalışma becerisini geliştirme, anda kalma becerisi oluşturma ve iletişim becerileri geliştirme gibi konularda çeşitli oyun ve aktiviteler  yapılıyor.

“Çok güzel sonuçlar aldık”

Çocuklarla yapılan grup terapilerinden olumlu sonuçlar aldıklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde görevli Uzman Psikolog Bilge Demirhan, “Dikkat eksikliği ve hiperaktivite grup çalışmamıza Mayıs ayında başladık. O zamandan beri 7 oturum gerçekleştirdik. İlk oturumumuzu ebeveynlerimizle seminer şeklinde yaparak bir test uyguladık. Dikkat eksikliği olan çocuklarımızı buraya davet ederek, 6 hafta boyunca gerek oyunlarla gerekse aktivitelerle onları destekledik ve çok güzel sonuçlar aldık” dedi.

Kadın ve Aile Müdürlüğüne bağlı Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde, Çarşamba günleri gerçekleşen terapilerle ilgili bilgi almak veya kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, müdürlüğün 0212 892 57 30 numaralı telefonunu arayabilir.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 17.08.2021 09:41
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