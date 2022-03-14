“Bıraktığınız enkaz yirmi yılda temizlenemez!”

Esenyurt Belediyesi’nin Mart ayı ikinci meclis toplantısı, 10 Mart Perşembe günü gerçekleşti. 18 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, belediyeye yapılmak istenen hibe araç alımının AKP’liler tarafından eleştirilmesi, Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un tepkisini çekti. Esenyurt Belediyesi’nin hibe araca ihtiyacı olmadığını ileri süren AKP’lilere, kendi dönemlerinde yapılan hibe araç alımlarını hatırlatan Başkan Bozkurt: “Geçmiş yıllarda belediye başkanının makam arabasının hibe olduğunu herhalde unuttunuz. Şu an hacizde olan, benim kullanamadığım araç hibe edildi. Şu an zannediyorum en az 6 milyon lira değeri vardır. Belediye başkanının altına verilen aracı sorgulamayan bir grubun gelip burada ‘Sen kamyoneti niye aldın?’ diye sorması bence abesle iştigal. Değerli arkadaşlar, bıraktığınız enkaz 20 yılda temizlenemez” şeklinde konuştu

“GEÇMİŞTE VERDİĞİNİZ ZARARIN KATBEKAT FAZLASINI VERİYORSUNUZ”

Bağışta bulunan firmanın illiyet bağını inceleyeceklerini belirten AKP’lilerin, bağış yapanı da bağışı kabul eden görevliyi de zan altında bıraktığına dikkat çeken Bozkurt: “Bize katkı sunmak isteyen bir grubun araç hibe etmesini engelleyecek beyanlarda bulunmanızı anlayamıyorum. Öyle bir hale getiriyorsunuz ki bir şeyi hibe etmek isteyen insanlar on defa düşünecekler. Zaten yapmak istediğiniz şey de bu. Yazıktır, Esenyurtlular bunu izliyor, görüyor. Kimsenin bireysel çıkarı yok, hiçbir memurumuz, bürokratımız kendi çıkarı için bir şey yapmıyor. Esenyurtluların çıkarına bir hibeyi kabul etmeye çalışıyoruz. Bunun nesini tartışıyoruz? Varsa bir yanlış, deyin ki hayır bu yanlıştır, hibeyi kabul etmiyoruz. Ama bunu böyle çekip uzatmak, bağışlayanı da bağış alanı da zan altında bırakmak hakikaten çok yanlış. Yapmayın bunu. Gereksiz sübliminal mesajlarla bağış yapmak isteyen insanları caydırıcı beyanlarda bulunmanız, Esenyurt Belediyesi'ne geçmişte verdiğiniz zararın katbekat fazlasını veriyor. Bir kamu kuruluşuna, bir firmanın ya da bir kişinin bağış yapmasının nasıl bir sakıncası var?” ifadelerini kullandı.

Hibe araç alımını öngören madde, konuşmaların ardından gerçekleşen oylamada “oy birliği” ile kabul edildi.

AKP GRUBU “MUHTAR ALİ DELİ PARKI” İSMİNE ONAY VERMEDİ

Bağlarçeşme Mahallesi’nde bulunan parka “Muhtar Ali Deli Parkı” isminin verilmesini içeren Başkanlık Teklifi de AKP’lilerin muhalefetiyle karşılaştı. AKP Grubu, Bağlarçeşme Mahallesi’nin merhum muhtarı Ali Deli’nin isminin yaşatılması için meclise gelen teklifi komisyonda bekletmeyi tercih etti. Parkın adının halk arasında 'Osmanlı Parkı' olarak bilindiğini ileri süren AKP Grubu, parkın adının “Osmanlı Muhtar Ali Deli Parkı” olması halinde maddeye onay vereceklerini belirtti. Parka daha önce herhangi bir isim konulmadığına dikkat çeken Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ise, bu yönde alınmış bir meclis kararı bulunmadığını vurguladı. Söz konusu parkın daha önce de 'Uğur Mumcu Parkı' olarak anıldığını hatırlatan Bozkurt: “Bu, bir parkın adını değiştirme işlemi değil, bir parka isim verme işlemi. O yüzden ‘Osmanlı’ ya da ‘Uğur Mumcu’ isimleri o dönemin yöneticileri tarafından konulmuş isimler ama alınmış bir meclis kararı yok. Ailenin talebi şu: ‘Biz buraya Muhtar Ali Deli Parkı adını vermek istiyoruz.’ Biz de uygun bulduk. Yani nasıl ki Seyhan Bey’in adını kültür merkezine verdik, bence doğrusu da bu. Görev yaparken vefat etmiş birisinin, üstelik muhtarlık binasının olduğu yere isminin verilmesinin bence bir mahsuru yok. Ama tabi meclisin kararıdır. Bunda hukuki bir engel yok” dedi.

Başkan Bozkurt’un bu yöndeki ısrarına karşın AKP Grubu, parka, 'Muhtar Ali Deli Parkı' isminin verilmesini öngören maddeyi meclisten geçirmedi. Söz konusu madde, yeniden ilgili komisyona gönderildi.

“SİZ ÇÖZÜME DE KARŞI DURUYORSUNUZ”

AKP Grubu'nun meclisten geçirmediği bir diğer Başkanlık Teklifi ise Esenyurt Belediyesi ile Esenyurt Rumeli ve Trakyalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği arasında “Ortak Hizmet Projesi” yapılmasını öngören madde oldu. Teklifi komisyonda bekleteceklerini söyleyen AKP Grubu'nu eleştiren Başkan Bozkurt, şöyle konuştu: “Yaratılan bir sorunu çözmeye çalışıyoruz, siz çözüme de karşı duruyorsunuz. Belediyeler kendi yönettiği ilçeler içindeki derneklerle orta hizmet protokolü yapabilirler. Bunun önünde hiçbir engel yok. Bunu bir protokol çerçevesinde yapmanız gerekir. Ne olduğu belli olmayan bir şeyi izne nasıl sunacaksınız? Ortak hizmet protokolü burada onaylanmazsa bizim sunduğumuz şeyin bir önemi yok ki! Meclisin iradesini biz götürüp mülkü idare amirine mi sunacağız, böyle bir şey olur mu! Burada alınan kararlar mülkü idare amirinin gözetiminde denetlendikten sonra yürürlüğe girer. Alınmış karar yokken neyin onayını sunacaksınız!"

“YİNE SORUNLARI ÇÖZMEMİZİ ENGELLEYEN BİR BAKIŞ AÇISI”

“Bugüne kadar iş yapmamızı engellediniz, burada yine sorunları çözmemizi engelleyen bir bakış açısı. Tahsisten bahsediyorsunuz. Mesele tahsis değil, zaten kanun diyor ki ortak hizmet protokolü yapabilirsiniz. Biz de ortak hizmet protokolü yapıyoruz. Protokolde tarafların ne yapacağı açık. Kafa karıştıran sözlerle, söylemlerle nereye götürmek istediğinizi gerçekten anlamış değilim. Henüz komisyon karar vermediği için ben bir yorum yapmayı yanlış buluyorum. Biz bu işi yaparken dernekle oturduk, konuştuk nasıl bir işlem yapacağımızı, onların ne yapması gerektiği konusunda anlaştık yürütme olarak. Bir protokole bağladık, bunu da meclise getirdik.”

Başkan Kemal Deniz Bozkurt, meclis bitiminde yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla meclis üyelerine Kur’an-ı Kerim dağıtarak Ramazan aylarını tebrik etti.