Başkan Bozkurt’tan Üniversite Adaylarına Tercih Desteği

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite hayâli kuran binlerce öğrenci soluğu Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği Üniversite Tercih ve Tanıtım Günleri’nde aldı. Esenyurt Kültür Merkezi’nde düzenlenen tercih günlerine, Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi’ndeki rehber öğretmenleri ile 14 üniversite temsilcileri ve rehber öğretmenleri katıldı. Tercih günlerine gelen gençler, rehber öğretmenlerden istedikleri bölümlerle ilgili bilgi alarak, birçok üniversiteyle de yüz yüze görüşme imkanı buldu. Hayata atılmalarında önemli bir adım olan tercih döneminde Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt öğrencileri yalnız bırakmadı. Tercih günlerine katılarak tek tek stantları gezen Başkan Bozkurt, gençlerle tecrübe ve deneyimlerini paylaşarak, sevdikleri bölümleri yazmaları konusunda tavsiyelerde de bulundu.

ESBİM tercih günlerinde

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), ülkedeki genç işsiz oranının önüne geçebilmek ve gençlerin doğru yönlendirilmesi sağlamak için üniversite tercih günlerindeydi. ESBİM yetkilileri, tercihler konusunda kararsız kalan ve bir meslek edinmek isteyen gençlere, belediyenin açmış olduğu meslek edindirme kursları, sanayinin aradığı meslek grupları ve beyaz yakada en çok aranan meslekler konusunda bilgilendirmeler yaptı.

“Başarılı olmanın sırrı sevmektir”

Üniversite tercih ve tanıtım günlerinde deneyim ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Sevdiğiniz işi yapın. Hangi bölümü seviyorsanız onu yazın. İş imkanı sizin başarınıza bağlıdır ve çoğu meslekte aynıdır. İşinizi ne kadar severek yapıyorsanız o kadar başarılı olursunuz. Kısacası başarılı olmanın sırrı sevmektir. Tercihiniz çok önemli. Burada kavşak noktasındasınız. Neyi tercih ederseniz, hayatınızı ona doğru sürüklersiniz. Unutmayın bütün işler değerli, önemli olan neyi sevdiğiniz ve nerede başarılı olacağız. Önünüzde güzel bir hayat var, bu güzel hayatı stresle geçirmeyin” dedi.

“Gençlere çalışmanın ve üretmenin değerini anlatalım”

ESBİM’in de tercih günlerine katılarak öğrencileri bilgilendirmesinin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Bozkurt şunları ekledi: “ESBİM’in yaptığı danışmanlık hepsinden önemli. Çocuklar şu an bir yere yerleşmek istiyorlar ama bu durum onlar için telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Biz onlara bir meslekten başlamak istiyorlarsa yardımcı olalım. El kirinin, alın terinin ne kadar değerli olduğunu; çalışmanın üretmenin değerini anlatalım. Böylelikle ülkemizde işsizlik rakamları da azalır.”

“Öğrenciler doğru tercih yapabilecek”

Üniversite yolundaki öğrencilerin doğru tercih yapabilmeleri için bu organizasyonu düzenlediklerini söyleyen Sürekli Eğitim Merkezi Sorumlusu Mesut Parlak, “Öğrencilerimizin kariyer hedeflerini belirlemeleri, doğru tercihler yapabilmeleri ve bu tercihleri yaparken de gitmek istedikleri üniversiteleri yakından tanımaları amacıyla tercih günlerini gerçekleştirdik. Bizim rehber öğretmenlerimiz ve misafir üniversitelerimizin öğretmenleriyle çocuklarımız tercihlerini daha doğru yapabiliyor, daha doğru kararlar alabiliyor. Hem üniversiteleri tanıma fırsatı buluyor hem de üniversitelerin mesleki kariyer durumlarını görüyorlar” diye konuştu.

“Bana çok yardımcı oldular”

Tercih günleri için Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür eden Sevim Köse, “Üniversiteye hazırlanırken Sürekli Eğitim Merkezi’ndeki kurslardan destek aldım. Şimdi tercih döneminde de bana çok yardımcı oldular, yine onlardan destek alıyorum. Farklı farklı üniversiteleri getirdiler” dedi. Yusuf Kılıç ise şöyle konuştu: “Sınavdan daha kaygılı bir dönemdeyiz. Belediyemizin bu yıl bizim için yaptığı etkinlikler gerçekten güzel. Bizi mutlu etti. Teşekkür ediyorum. Üniversitelerle ilgili bilgi sahibi olacağız.”

Gençler, yoğun ilgi gören tercih ve tanıtım günlerinden, 31 Temmuz’a kadar 10.00 ila 17.00 saatleri arasında faydalanabilecek.