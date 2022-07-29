banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.592,38
ALTIN
1.017,01
DOLAR
17,93
STERLİN
21,86
EURO
18,32
Mahkemeler İBB'Yi Haklı Buldu
Mahkemeler İBB'Yi Haklı Buldu
Temmuz Ayının Medya Gündemi Yayında
Son Dakika
Temmuz Ayının Medya Gündemi Yayında
Halk Telvizyonlara Değil YouTube Daha Çok Güveniyor
Son Dakika
Halk Telvizyonlara Değil YouTube Daha...
İmamoğlu: Çılgın Proje, Bu Şehrin İnsanına Hizmet Etmektedir
İmamoğlu: Çılgın Proje, Bu Şehrin...

Başkan Bozkurt’tan Üniversite Adaylarına Tercih Desteği

Esenyurt Belediyesi’nin üniversite hayali kuran gençler için düzenlediği Üniversite Tercih ve Tanıtım Günleri başladı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un katıldığı tercih günlerinde, üniversitelerin yanı sıra Esenyurt Belediyesi’nin istihdam merkezi ESBİM de stant açarak, gençleri en çok aranan meslek grupları konusunda bilgilendirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Temmuz 2022 Cuma 11:25
Başkan Bozkurt’tan Üniversite Adaylarına Tercih Desteği
banner171

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite hayâli kuran binlerce öğrenci soluğu Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği Üniversite Tercih ve Tanıtım Günleri’nde aldı. Esenyurt Kültür Merkezi’nde düzenlenen tercih günlerine, Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi’ndeki rehber öğretmenleri ile 14 üniversite temsilcileri ve rehber öğretmenleri katıldı. Tercih günlerine gelen gençler, rehber öğretmenlerden istedikleri bölümlerle ilgili bilgi alarak, birçok üniversiteyle de yüz yüze görüşme imkanı buldu. Hayata atılmalarında önemli bir adım olan tercih döneminde Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt öğrencileri yalnız bırakmadı. Tercih günlerine katılarak tek tek stantları gezen Başkan Bozkurt, gençlerle tecrübe ve deneyimlerini paylaşarak, sevdikleri bölümleri yazmaları konusunda tavsiyelerde de bulundu.

ESBİM tercih günlerinde

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), ülkedeki genç işsiz oranının önüne geçebilmek ve gençlerin doğru yönlendirilmesi sağlamak için üniversite tercih günlerindeydi. ESBİM yetkilileri, tercihler konusunda kararsız kalan ve bir meslek edinmek isteyen gençlere, belediyenin açmış olduğu meslek edindirme kursları, sanayinin aradığı meslek grupları ve beyaz yakada en çok aranan meslekler konusunda bilgilendirmeler yaptı.

“Başarılı olmanın sırrı sevmektir”

Üniversite tercih ve tanıtım günlerinde deneyim ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Sevdiğiniz işi yapın. Hangi bölümü seviyorsanız onu yazın. İş imkanı sizin başarınıza bağlıdır ve çoğu meslekte aynıdır. İşinizi ne kadar severek yapıyorsanız o kadar başarılı olursunuz. Kısacası başarılı olmanın sırrı sevmektir. Tercihiniz çok önemli. Burada kavşak noktasındasınız. Neyi tercih ederseniz, hayatınızı ona doğru sürüklersiniz. Unutmayın bütün işler değerli, önemli olan neyi sevdiğiniz ve nerede başarılı olacağız. Önünüzde güzel bir hayat var, bu güzel hayatı stresle geçirmeyin” dedi.

“Gençlere çalışmanın ve üretmenin değerini anlatalım”

ESBİM’in de tercih günlerine katılarak öğrencileri bilgilendirmesinin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Bozkurt şunları ekledi: “ESBİM’in yaptığı danışmanlık hepsinden önemli. Çocuklar şu an bir yere yerleşmek istiyorlar ama bu durum onlar için telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Biz onlara bir meslekten başlamak istiyorlarsa yardımcı olalım. El kirinin, alın terinin ne kadar değerli olduğunu; çalışmanın üretmenin değerini anlatalım. Böylelikle ülkemizde işsizlik rakamları da azalır.”

“Öğrenciler doğru tercih yapabilecek”

Üniversite yolundaki öğrencilerin doğru tercih yapabilmeleri için bu organizasyonu düzenlediklerini söyleyen Sürekli Eğitim Merkezi Sorumlusu Mesut Parlak, “Öğrencilerimizin kariyer hedeflerini belirlemeleri, doğru tercihler yapabilmeleri ve bu tercihleri yaparken de gitmek istedikleri üniversiteleri yakından tanımaları amacıyla tercih günlerini gerçekleştirdik. Bizim rehber öğretmenlerimiz ve misafir üniversitelerimizin öğretmenleriyle çocuklarımız tercihlerini daha doğru yapabiliyor, daha doğru kararlar alabiliyor. Hem üniversiteleri tanıma fırsatı buluyor hem de üniversitelerin mesleki kariyer durumlarını görüyorlar” diye konuştu.

“Bana çok yardımcı oldular”

Tercih günleri için Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür eden Sevim Köse, “Üniversiteye hazırlanırken Sürekli Eğitim Merkezi’ndeki kurslardan destek aldım. Şimdi tercih döneminde de bana çok yardımcı oldular, yine onlardan destek alıyorum. Farklı farklı üniversiteleri getirdiler” dedi. Yusuf Kılıç ise şöyle konuştu: “Sınavdan daha kaygılı bir dönemdeyiz. Belediyemizin bu yıl bizim için yaptığı etkinlikler gerçekten güzel. Bizi mutlu etti. Teşekkür ediyorum. Üniversitelerle ilgili bilgi sahibi olacağız.”

Gençler, yoğun ilgi gören tercih ve tanıtım günlerinden, 31 Temmuz’a kadar 10.00 ila 17.00 saatleri arasında faydalanabilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/İTHA

Son Güncelleme: 29.07.2022 11:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt’ta Cemevleri Muharrem Orucuna Hazır
Esenyurt’ta Cemevleri Muharrem Orucuna Hazır
Esenyurt Belediyesi’nden Personellere Grup Terapisi
Esenyurt Belediyesi’nden Personellere Grup Terapisi
Başkan Bozkurt Van’dan Seslendi: Buranın Tanıtılması Bir Zorunluluktur
Başkan Bozkurt Van’dan Seslendi: Buranın Tanıtılması Bir Zorunluluktur
Başkan Bozkurt, Cami İnşaatını İnceledi
Başkan Bozkurt, Cami İnşaatını İnceledi
Başkan Bozkurt İstihdam Hedefini Aştı: 41 Bin Kişi İşe Yerleşti
Başkan Bozkurt İstihdam Hedefini Aştı: 41 Bin Kişi İşe Yerleşti

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169