Başkan Bozkurt’tan Karadeniz Çıkarması

Tokatlılardan Başkan Bozkurt’a yoğun ilgi

Başkan Bozkurt’un ilk durağı Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen Keçeci Baba Anma Etkinlikleri oldu. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP İl Başkan Vekili Murat Yazıcı, Erbaa CHP İlçe Başkanı Hayri Kocaoğlu, Niksar CHP İlçe Başkanı Zafer Başar, il yöneticileri ve muhtarlar ile etkinliğe katılan Başkan Bozkurt, “Anadolu'muzun kültürel değerlerinin yaşatıldığı bu etkinlikte emeği olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Esenyurtlu belediye meclis üyeleri ve muhtarların olduğu etkinlikte Tokatlı vatandaşlar Başkan Bozkurt’u ilgiyle karşıladı.

Aybastı’da esnaf ziyareti

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un Orta Karadeniz turu Ordu ile devam etti. Başkan Bozkurt’un Ordu programı, CHP Aybastı İlçe Başkanı Oğuzhan Torun'un ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı programı ile başladı. Kahvaltı programına İYİ Parti Ordu İl Başkanı Ekrem Şentürk, İYİ Parti Aybastı İlçe Başkanı Mevlüt Demirbaş, CHP Kabataş İlçe Başkanı İfakat Tecim Yıldız, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Güneysu, CHP Aybastı meclis üyeleri, dernek başkanları ve muhtarları katıldı. Ardından Başkan Bozkurt, CHP Aybastı İlçe Başkanı Oğuzhan Torun ve Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Güneysu ile birlikte Aybastı esnafını ziyaret ederek sohbet etti.

İYİ Parti Aybastı İlçe Başkanı Mevlüt Demirbaş'ı ve yönetimini ziyaret ederek gündeme dair sohbet eden Başkan Bozkurt, beraberindeki heyet ile Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan ve Aybastı Kaymakam Vekili Yunus Emre Sakızcı'yı ziyaret etti.

Kızılot Yayla Şenlikleri

Başkan Bozkurt, beraberindeki heyetle katıldığı, geleneksel Kızılot Yayla Şenlikleri sonrası bölge esnafıyla bir araya geldi. Şenlikler, halk oyunları ve güreş gösterileri ile devam ederken pehlivanlar güreşerek boy gösterdi. Etkinlikte vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Bozkurt, “Kızılot Yayla Şenlikleri’nde bulunmanın ve Kabataş esnafımızla bir araya gelmenin mutluluğu içindeyim” diye konuştu.

Başkan Bozkurt Ordu’daki son programı olarak Ordu Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, CHP Akkuş İlçe Başkanı Cemil Görmüş, ESOF Genel Başkan Yardımcısı Erol Savaş, Kooperatifler Üst Birliği Başkanı Fikri Çamoğlu ve Demokrat Parti İlçe Başkanı Mustafa Varilci ile birlikte CHP Akkuş İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek ardından ilçe esnafı ile buluştu.

ESENYURT BELEDİYESİ BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ​

Kaynak: İstanbul Times Haber/İTHA