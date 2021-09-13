Başkan Bozkurt, Yapımı Devam Eden Camii İnşaatını İnceledi

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan ve Hayrettin Babahan ile birlikte Esenyurt Belediyesi tarafından Akşemseddin Mahallesi’nde inşa edilen Hz. Hasan Harakani Camii’ndeki çalışmaları denetledi. Başkan Bozkurt, inceleme sırasında yüklenici firmanın yetkilileri ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden caminin yapımıyla ilgili bilgi aldı. 840 metrekare namaz kılma alanına sahip olan Hz. Hasan Harakani Camii tamamlandığında, aynı anda bin kişi namaz kılabilecek.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)