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Başkan Bozkurt: “Geçmiş Yıllardan Çok Daha Güzel Hizmetlere İmza Attık”

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP İlçe Başkanlığı tarafından 23 Haziran'ın 2’nci yıl dönümünde “2 Yıl Sonra Aynı Yerde” mottosu ile düzenlenen toplantıya katıldı. Başkan Bozkurt, “Kısıtlamalara rağmen geçmiş yıllardan çok daha güzel hizmetlere imza attık” dedi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP İlçe Başkanlığı tarafından 23 Haziran'ın 2’nci yıl dönümünde “2 Yıl Sonra Aynı Yerde” mottosu ile düzenlenen toplantıya katıldı. Esenkent Mahallesi Havana Parkı'nda düzenlenen buluşmaya, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Sinop İl Başkanı İnan Savaş Yüksel ile İl Başkan Yardımcıları, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Server Gökmen, Esenyurt Belediye Meclis Üyeleri, CHP İlçe Örgütü, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun ve birçok muhtar katıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Haziran 2021 Cuma 10:35
Başkan Bozkurt: “Geçmiş Yıllardan Çok Daha Güzel Hizmetlere İmza Attık”
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“BU GÖREVİ HAKKANİYET İLE YAPACAĞIMIZA İNANIYORUM”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde de Esenyurt’ta da 2 yıl içinde büyük özverilerle çalışıldığını ifade eden Başkan Bozkurt, “Henüz yapmamız gereken işlerin çok önemli bir bölümümü içinde bulunduğumuz kısıtlamalardan dolayı yapamadık ama bütün kısıtlamalara rağmen geçmiş yıllardan çok daha güzel hizmetlere imza attık. Bu görevi hakkaniyet ile yapacağımıza ve bu coğrafyadaki insanların hak ettiği geleceği alacağına yüzde yüz inanıyorum, uygulayarak da görüyorum” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Esenyurt’ta esnaf ve sivil toplum öğütleri ile görüşmelerin ardından toplantıya katılan CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan ise ilçenin kozmopolit yapısına dikkat çekerek, “Bu güzelliği burada yaşatmak çok güzel” dedi. Kayan, “Yeni oluşan bir yerleşim yeri, buraya Türkiye’nin her yerinden insanlar gelmiş. Her bölgeden insan geldiği için de kimse burası benim diyemiyor. Buranın herkesin yeri olması, ayrı bir güzellik” şeklinde konuştu.

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ESENYURT BELEDİYESİ BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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