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Başkan Bozkurt: Fikirlerimizi Patentlendirmemiz Gerekiyor

Esenyurt’ta başlatılan patent seferberliği projesinin tanıtım toplantısında konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Ortaya çıkan fikri korumak gerekir, kendi fikirlerimizi patentlendirmemiz gerekiyor” dedi.​

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Nisan 2022 Salı 14:20
Başkan Bozkurt: Fikirlerimizi Patentlendirmemiz Gerekiyor
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Katma değerli, birim fiyatı yüksek ürünler üretmek amacıyla Esenyurt Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİDER), Türkiye Patent Hareketi Platformu Derneği ve Patent Hareketi Derneği'nin desteğiyle Esenyurt bölgesinde patent seferberliği başlatıldı. Esenyurt Teknoloji & Patent Seferberliği projesiyle bölgede faaliyet gösteren 10 binin üzerinde işletmenin sınai mülkiyet hakları alanında bilinç seviyesinin artırılarak ortaya konulan fikirlerin ticarileştirilmesine hız verilmesi hedefleniyor. Projenin açılışı; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Esenyurt Kaymakamı Dr. Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, İstanbul Sanayicileri ve İş İnsanları Dernekleri Federasyon (İSİFED) Genel Başkanı Muammer Ömeroğlu, ESİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emin Armağan Şakar ve Türkiye Patent Hareketi Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Av. Ali Çavuşoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

“DÜNYA İLE REKABET EDEBİLEN BAŞKA ÜRÜNLER ÜRETMEMİZ LAZIM”

Projenin lansmanında fikir üretiminin ve patentlendirmenin önemini vurgulayan Başkan Bozkurt, “Ülkemizin en önemli sorunlarından bir tanesi ekonomi. Ekonominin canlanması için üretim yapmamız lazım. Dünya ile rekabet etmenin ön koşulunda, artı değer yaratabilecek ürünleri üretebilmek. Öncelikle kendi ihtiyaçlarımızı, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri dış güçle rekabet edecek şekilde üretmek, daha sonrasında ihracatı büyütmek için de üretmemiz lazım. Üretmek sadece fabrikalarda tasarımı belirlenmiş ürünleri üretmekle olmuyor. Bizim, kendimize özgün dünyayla rekabet edebilen başka ürünler üretmemiz lazım ya da o ürünleri üretirken maliyetleri azaltacak veya etkinliğini çoğaltacak birtakım çalışmalar yapmamız lazım ki rekabet edebilir hale gelebilelim. Burada fikir üretmenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Burada da eğer siz fikri tescil etmezseniz, fikri ortaya atıp korumasız hale getirirseniz fikri değersizleştirmiş olursunuz. Dolayısıyla bugün Batı’nın bize izin vermediği, fikirlerini koruduğu gibi bizde kendi fikirlerimizi eğer patentlendirip koruma altına alırsak çok önemli kazançlar elde edeceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

 

“PROJE YARIŞMASINA BAŞLAYACAĞIZ”

Gençleri sanal ortamdan alıp üretime yönlendirmek amacıyla birtakım çalışmalar yapacaklarını ifade eden Başkan Bozkurt, “İş adamlarıyla altyapı sorunlarının giderilmesi için onların üretimde daha etkin olması, üretimin ihtiyaçlarını karşılayacak, üretim yaparken istihdam alanında, başka alanlardaki ihtiyaçları karşılamak için çok güzel çalışmalar başlattık. Gençleri üretmeye, düşünmeye yönelten, sanal ortamdan alıp gerçek hayatın içine aktarmak için birtakım çalışmalar yapıyoruz. Proje yarışmasına başlayacağız. On ayrı branşta gençlerin, kadınların, çocukların herhangi bir alanda fikir üretmelerini sağlayacağız. Bunları patentlendirip, birinci olanlar da sanayicilerimizle beraber o fikri gerçekleştirme şansını ortaya koymuş olacak. Böylelikle fikrin değerli olduğunu ortaya koyacağız. Bu çalışmayı çok değerli buluyorum. Hem bunun paylaşıyor olduğu için hem de Esenyurt’ta bunu başlatıyor olmasından dolayı çok mutluyum” dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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