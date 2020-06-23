Başkan Bozkurt 1 Yılda 220 Milyon Lira Borç Ödediklerini Açıkladı

“220 MİLYON LİRA BORÇ ÖDEDİK”

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Halk TV’de Fatma Nur Ak’ın dünkü yayınına konuk oldu. 42 yıldır Esenyurt’ta yaşadığını söyleyen Bozkurt, “Esenyurt’un sorunu nedir? Biliyorum ama arkadaşlarımız teknik olarak bunu araştırdılar. Sonra ‘biz bu sorunları nasıl giderebiliriz?’ diye çalışma yaptık ve bu çalışmaların üzerine hangi projelerin uygulanması gerektiğini belirledik. Şuanda o çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla alt yapı deyince, yol, atık su kanalları, telefon, yeşil alan, okul geliyor. Okul alanlarımız çok kötü. İşsizlik ve ekonomik sıkıntılarla bağlantılı olarak orada yaşayan gençlerimiz uyuşturucuyla çok ciddi sıkıntıları vardı. İmar uygulamaları geçmiş yıllarda çok kötü yapılmış. Biz belediyeye devraldığımızda 2.2 milyar borcu vardı. İlk geldiğimizde finansal disiplin sağladık. Gelirimizi giderimize göre ayarladık ki bu iş yönetilsin. Zira bugüne kadar yılda 300-400 milyon lira borçlanarak ve yanlış yatırımalar yapılarak bu süreç yönetilmiş. İlk defa denk bütçe yaptık. Seçildiğimiz günden beşinci ayın sonuna kadar 1 yıllık süreçte 220 milyon civarında borç ödemişiz. Bunu diğer hizmetleri aksatmadan yaptık. Bir takım yanlış harcamalar vardı. Tasarruf yaptık 190 aracı 130’a düşürdük. Bir takım ihalelerde güvensizlik oluştuğu için sorunlar vardı. Geçen senenin altında maliyetlerle iş yapmaya başladık. Yani bu finansal disiplini sağladık. 2019 yılının ilk üç ayında 320 milyon lira para harcanmış gelir 140 milyon. Belediyenin sabit kıymet, taşınır, taşınmaz envanteri yoktu bunlar belirlendi. Birçok imar uygulaması yanlışlığı var vatandaşlar mahkemeye gitmişler. Devam eden 5 bin 600 civarında dava var. 160 tane yürütmeyi durdurma kararı var. Bu kötü zemin üzerine olması gerekeni tespit edip yenisini inşa ediyoruz” diye konuştu.

“AYLIK BİN KİŞİYİ İŞE YERLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Esenyurt’un en büyük sorunlarından birinin işsizlik olduğunu dile getiren Bozkurt, “Pandemi sürecinde oradaki iş adamlarımızla daha önce başlattığımız bir proje var bizim. Geçen sene yaptığımı çalışmalarla 7 bin 200 kişiyi işe yerleştirdik ama biz bu sayıyı 12 bine çıkarmayı düşünüyoruz. Aylık bin kişiyi işe yerleştirmeyi hedefliyoruz. Ocak ve Şubat aylarında iki bin kişiyi işe yerleştirdik ama pandemi sürecinde alımlar azaldığı için şuana kadar 2 bin 500 kişide kaldık. Ama iş adamlarıyla görüştük nasıl bir yol izlersek işsizliği gideririz diye. Sanayici arkadaşlarımızla konuşuyoruz. 7 bin metrekare bir yer kiralamıştık zaten. Burayı meslek edindirme kursları ve sosyal destek hattında kullanmak üzere bu binayı kullanıyoruz. Sanayicilerle iş birliği içerisinde vatandaşların nitelikli meslek edinmeleri içinde bu çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

“HER BİR MEYDANI 94 KEZ DEZENFEKTE ETMİŞİZ”

İlçede yürütülen dezenfeksiyon çalışmaları hakkında bilgi veren Bozkurt, “Her bir meydanı 94 kez dezenfekte etmişiz. Yani neredeyse aralıksız her gün dezenfekte etmişiz. Yine Esenyurt Devlet Hastanesi, Beylikdüzü Devlet Hastanesi, belediye binası, sürekli eğitim merkezleri, kapalı caddeler, polis merkezleri, ilçe emniyet müdürlüğüne ait 93 araç, otobüs ve metrobüs durakları, ATM’ler ve üst geçitler haftada 42 kez dezenfekte edilmiş. Aile Sağlığı Merkezleri, 270 eczane, Kaymakamlık Binası, Bağımlılık Merkezi, Kızılay ek hizmet binası, Yaşlı Bakımevi, Göç İdaresi ve Yabancılar Şubesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü haftada 28 kez dezenfekte etmişiz. Özel sağlık kuruluşları, bankalar, 14 PTT şubesi ve Merkez Müdürlüğü, İSKİ, Posta Dağıtım Merkezi, muhtarlıklar, noterler, Müftülük ve Sosyal Hizmet Binaları 14 kez dezenfekte edildi. Tüm sokak girişleri ve binanın girişi kapısı bu şekilde her biri 4 kez dezenfekte edildi. Ayrıca diyelim ki bir evde vaka oldu bize taleplerini iletiyorlar binanın tamamını 2 saat içerisinde arkadaşlarımız oraya giderek dezenfekte ediyorlar.

İki tane araç dezenfeksiyon istasyonumuz var. İsteyen kamu kuruluşları, toplu taşıma araçları ya da vatandaşlarımız gittiklerinde araçlarını dezenfekte edebiliyorlar. Yine 10 bin 75 araca dezenfeksiyon işlemi yapmışız. Tabii vatandaşalar evde kalınca hem üniversiteye hazırlanan gençlerimize sanal ortamda eğitimlerimiz devam etti. Haftaya da sınava girecekler umarım iyi sonuçlar alırlar. 2800 kursiyerimiz var tamamen belediye tarafından karşılanıyor masrafları. Bu pandemiden etkilenmesinler diye 15 bin 550 kişiye ulaşılmış. Online etkinliklerimiz var bizim. Psikolojik destek, beslenme, müzik, ilk yardım ve hijyen eğitimi, spor egzersizleri, kukla gösterileri, tiyatro, masal anlatımı, interaktif yarışmalar ve yemek tariflerinden oluşan bir takım etkinlikler var. Bunlarla da 671 bin kişiye erişim sağlanmış. Yine Pazar yerleri, bankalar, siteler, kamu kuruluşlarına 37 bin 750 adet bilgilendirme levhaları vs yapıştırmışız” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN EN MUTLU ŞEHRİ OLACAKLAR”

Esenyurtlulara verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Bozkurt, “Çok güzel projeler var. Tarımda, turizmde, yaşlı bakım, sağlık, uyuşturucu rehabilitasyon, kentteki vatandaşların yeşil alanlardan faydalanmaları için birçok çalışma var. Bunları hepsini tamamlayacağız inşallah. Esenyurtu kalabalığıyla övünen değil, niteliğiyle, vatandaşlarının mutluluğuyla övünen bir kent halini getireceğiz. Aynı zamanda Esenyurt’u biz kültür kentine de dönüştürmeye çalışıyoruz. Zira Türkiye’nin her coğrafyasının rengini taşıyor Esenyurtlular. Genç cıvıl cıvıl bir nüfusumuz var. Gençlerimizle beraber, çok güzel şeyler yapacağız onları hayata katmak ve onların kafasındaki fikirleri hayata geçirmek için yarışmalar düzenleyeceğiz. Festivaller düzenleyeceğiz. Mutluluk seviyesi yüksek birbirini seven, birbiriyle barışık bir kent haline getirmeye çalışıyoruz. Ben Esenyurtlulara bana verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman endişe etmesinler Türkiye’nin en mutlu şehri olacaklar. Biz Esenyurt’u umudun şehri olarak nitelendirdik. Zira Türkiye’nin değişik bölgelerinden yeniden yaşama tutunmak için gelen vatandaşlarımız var. Onlarında umudu olmaya devam edeceğiz. Onlarla beraber yeni umutlar doğuracağız hep beraber. Birbirini kabul eden, birbirini saygı duyan, birbirinin kimliğine, inancına bakmaksızın olduğu gibi kabul eden bir kent oluşturacağız onlarla beraber” dedi.