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Ayağı Kırılan Kedi Ameliyatla Yeniden Sağlığına Kavuştu

Esenyurt Belediyesi, ayağı kırılan kediyi tedavi ederek hayata tutunmasını sağladı. Tedavi sonucunda yaralı kedi yürümeye başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:06
Ayağı Kırılan Kedi Ameliyatla Yeniden Sağlığına Kavuştu
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Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kırk gün boyunca ortadan kaybolan ve ayağı kırık bir şekilde bulunan kediyi tedavi ederek hayata tutunmasını sağladı. Esenkent Mahallesi’nde bir sitede yaşayan hayvansever Şirin Çetingüç’ün ihbarı sonucunda yara​lı ve güçsüz kalan kedi, Veteriner İşleri Müdürlüğü Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

“HAYVANLARA BURADA ÇOK GÜZEL BAKILIYOR”

Esenyurt Belediyesi’nin hizmetlerinden çok memnun kaldığını söyleyen Şirin Çetingüç, “Kedi, bahçemizde doğdu. Bahçemizde ona bakıyoruz. Yaklaşık kırk güne yakın ortadan kayboldu. Sonrasında geldiğinde ayağında kırık tespit ettik. Sebebini bilmiyoruz. Esenyurt Belediyesi’ni bildiğim ve hizmetlerinden çok memnun olduğum için sürekli hayvan gönderiyorum kısırlaştırmaya ama bu kadar büyük bir operasyon hiç olmamıştı. Kediyi gönderdim, ameliyatı yapıldı. Hiç yürüyemiyordu, şu an sağlıklı bir şekilde basabiliyor. Hayvanlara burada çok güzel bakılıyor. Burada hizmet veren herkes hayvanları çok seviyor” şeklinde konuştu.

“SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE HAYVANSEVERE TESLİM ETTİK”

Kedinin tedavi edildikten sonra yeniden sağlığına kavuştuğunu belirten Veteriner İşleri Müdürlüğü Hekimi Ali Muhammet Alagöz, “Veteriner hekim arkadaşlarla birlikte kedinin muayenesini yaptık. Kırık olduğunu tespit ettik ve tedaviye başladık. Tedavisi tamamlandıktan sonra operasyona aldığımız can dostumuzu sağlıklı bir şekilde hayvansever vatandaşımıza teslim ettik” dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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