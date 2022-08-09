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54 Suriyeli Daha Esenyut'tan Ülkelerine Döndü (VİDEOLU)

Esenyurt’tan ülkelerine dönüş yapan Suriyelilere 54 kişi daha eklendi. Suriyelileri uğurlamaya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, göreve geldiği günden bugüne 3 binin üzerinden Suriyeliyi ülkelerine gönderdiklerini belirterek, “Gönüllü Geri Dönüş” organizasyonu kapsamında gönderimlerin devam edeceğini söyledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Ağustos 2022 Salı 16:31
54 Suriyeli Daha Esenyut'tan Ülkelerine Döndü (VİDEOLU)
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Esenyurt Belediyesi’nin “Gönüllü Geri Dönüş” organizasyonuyla 54 Suriyeli daha memleketlerine döndü. Suriyeliler, ülkelerine dönmek üzere Esenyurt Belediyesi eski binası önünden Kilis Öncüpınar, Hatay Yayladağı ve Cilvegözü Sınır Kapısı’na doğru 2 otobüsle yola çıktı. Sınır kapılarına ulaşan Suriyeliler güvenli bölgelerden ülkelerine ulaştırılacak. Suriyelileri uğurlamaya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, göreve geldikleri günden bu yana 3 bini aşkın Suriyeliyi ülkelerine uğurladıklarını belirterek, “Bugün, 2022 yılının ikinci kafilesini gönderiyoruz. 28’i yetişkin ve 26’sı çocuk olmak üzere 54 Suriyeli misafirimiz daha ülkesine dönüyor. Bu organizasyon İstanbul’un birçok yerinde yankı buldu ve başka ilçelerden de talepler geliyor. Onları da ilave ediyoruz. Burada yaşama tutunamayan ve yurt dışına gitmek isteyen misafirlerimize aracılık etmeye devam edeceğiz” dedi.

3 bini aşkın Suriyeli memleketine döndü

“Gönüllü Geri Dönüş” organizasyonuyla göreve geldikleri günden bu yana 3 bin Suriyeliyi memleketlerine gönderdiklerini ifade eden Başkan Bozkurt, “Esenyurt’un birçok sorunu var. Bu sorunlardan bir tanesi de maalesef yurt dışından çokça göç alması. Göç sorununu burada kalmak isteyen vatandaşlarımız açısından disipline ediyoruz ama aynı zamanda burada yaşama tutunamayan ve yurt dışına gitmek isteyen misafirlerimize de aracılık ediyoruz. Onların memleketlerine gitmesi için otobüs tahsisi yapıyoruz. Bu yıl içindeki ikinci kafilemiz. Çok hızlı bir şekilde devam ediyorduk, fakat pandemi biraz zayıflattı bunu ama şimdi pandemi koşulları elverdiği sürece aynı hızla devam edeceğiz. Bugün toplamda 54 kişiyi geri gönderiyoruz. Biz sınıra kadar eşlik ediyoruz. Sınırdan sonra KIZILAY’ın eşliğinde güvenli bölgeye götürülüyorlar” diye konuştu.

“Her insanın kendi memleketi güzel”

Ülkesine döneceği için mutlu olduğunu söyleyen Enayat Ali Hamiko şöyle konuştu: “Her insanın kendi memleketi güzel. Mutluyum. Annem ve babam yaşlı, orada tek başlarına, o yüzden dönüyorum.” Neşet Halil ise şunları söyledi: “Babam çok yaşlandı, çocuklarım büyüdü göremedim, o yüzden onların yanına dönüyorum. Buradan da memnunum, bir yabancılık çekmedik, savaş vardı geldik ama şimdi gitmemiz gerekiyor.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Son Güncelleme: 10.08.2022 09:17
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