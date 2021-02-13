120 Kişi Daha ESBİM’Le İş Buldu

Esenyurt’ta iş arayışı içinde olan vatandaşlara iş bulabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren ESBİM, iş arayanları ve işverenleri buluşturmaya devam ediyor. ESBİM, Zafer Mahallesi’nde faaliyet gösteren Sunny Elektronik A.Ş. firmasının talebi üzerine işe alım mülakatı başlattı. Sabahın erken saatlerinde başlayan mülakatlar için ESBİM, iş arayan vatandaşları uzman kadrosu ile mülakat adresine belediyenin araçları ile ulaştırdı. Mülakatlar, Koronavirüs önlemleri kapsamında oturma düzeni ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleşti. ESBİM, 200 kişinin katıldığı ve gün boyunca devam eden mülakatlar sonucunda 120 kişiyi işe yerleştirdi.

120 KİŞİ DAHA İŞ SAHİBİ OLDU

İşsizliğe çare olarak vatandaşlara umut oluyoruz diyen ESBİM Sorumlusu Murat Boduroğlu, “Pandemi şartlarına uygun olarak vatandaşlarımızı buraya topluyoruz. Sağlık bizim için ön planda. Pandemi şartlarında bu organizasyonları yapmak zor. Bundan sonraki süreçte de bu organizasyonlarımız devam edecek. Bunları takip etmeniz için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz” diye konuştu. Boduroğlu, mülakatlar sonucunda 120 kişinin işe alımının gerçekleştiğinin ve alımların devam edeceğinin bilgisini verdi.