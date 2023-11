İmamoğlu Bahçeli'nin Onu Evine Göndereceğiz Sözü İçin Ne dedi ?

İSKİ’NİN ALTYAPI YATIRIMLARI SÜRÜYOR İMAMOĞLU DUYURDU: 6 İLÇEDE YAŞAYAN 2 MİLYON 474 BİN 793 KİŞİ, GEÇMİŞTE YAŞANAN SEL VE SU BASKINLARINDAN KURTULACAK

Peki ne yaptık? Onların sözüne riayet ettik. Akla ve bilime kulak verdik. Bilen insanları dinledik, iki dudak arasından ‘böyle olsun, böyle olmasın’ değil. Ortak akılla, insanların aklıyla hareket ettik” dedi. “Sadece yerel yöneticilik, sadece belediye başkanlığı yapmıyoruz” diyen İmamoğlu, “Topyekûn bir demokrasi özetini, bir özgürlük, eşitlik özetini, bir sosyal adalet kavramını milletin hayatına yerleştiriyoruz.

Bu kadar net bir yolculuk. İşte onun için artık Boğaz’a kanalizasyon akmıyor. Onun için meydanları su basmıyor, sel ve taşkınlarda sayısız can kaybı yaşanmıyor, yaşanmayacak. İstanbulluları üzen ve dünyaya servis edilen bu görüntülerin tam tersi görüntülerle İstanbul'u güzelleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kadim kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ); toplam 2 milyon 474 bin 793 kişinin yaşadığı Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Esenler, Bayrampaşa ve Zeytinburnu’nun atık su ve yağmur suyu kaynaklı altyapı problemlerini çözmek için harekete geçti. “Yenikapı Havzası Atıksu Yağmursuyu ve Dere Islah Yatırımları Temel Atma Töreni”, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin katılımlarıyla gerçekleşti. “Yeni Yatırımlar Yeni Atılımlar” maratonu kapsamında Esenler Dörtyol Meydanı’nda düzenlenen temel atma törenine, vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. Törende sırasıyla, İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

“TEK İŞİMİZ; 16 MİLYON İNSANIMIZIN YAŞAMIŞ OLDUĞU SORUNLARI ÇÖZÜME KAVUŞTURMAK”

Vatandaşların “Her şey çok güzel olacak” tezahüratları altında konuşmasına başlayan İmamoğlu, şunları söyledi:

“İnşallah hep birlikte çok güzel işleri başarmak, İstanbulluların onlara yakışan yaşam kalitesini sağlamak, bu şehirdeki en önemli hedefimizdir. Burada bulunan her dostumuz, her hemşerimiz komşusuna, akrabasına şunu söylesin: Bu şehir, hiçbir zaman görmediği kadar eşitlik ve adaleti yaşadı, yaşayacak. Bu şehir, hiçbir insanını mağdur etmeme, hiçbir insanını ayırt etmeme, hiçbir insanını partinin mensubu ya da değil diye ayırmama konusunda hassas bir dönemi, Ekrem İmamoğlu ve ekibiyle birlikte yaşayacak, yaşıyor ve daha güçlü bir şekilde her birinize sunacak. Çünkü hedefimiz; bu şehri daha güzel, daha zengin, daha yaşanabilir hale getirmek, 16 milyon insanımızın yaşamış olduğu sorunları tek tek çözüme kavuşturmak. İnanın bu bizim tek işimiz. Bunun bilinmesini istiyorum. Asla sorunları çözer gibi yapmak ya da -mış gibi davranmak değil, her ilçenin, her mahallenin hangi konusu var ise, o hususa özenle yaklaşıp, insanlarımızın hayatını daha kaliteli hale getirmek bizim tek işimiz.”

“BÜTÜN ENGELLERİ AŞIP, İSTANBUL'U YENİ YATIRIMLARLA GÜÇLENDİRMEYE BÜTÜN GÜCÜMÜZLE DEVAM EDİYORUZ”

“Her zaman ‘Sorun varsa, çözüm vardır’ dedik, demeye devam ediyoruz. Dönem dönem öyle akla hayale gelmez engellerle karşılaştık ki, bir kısmı trajikomik. Ama biz engelleri aşıp, İstanbul'u yeni yatırımlarla güçlendirmeye bütün gücümüzle devam ediyoruz. Çok basit bir kuralımız var: Halkımızın cebinden bize ulaşan ve İstanbul Belediyemizin bütçesi olan sizin paranızın her kuruşuna gözümüzün nuru gibi bakacağız. İsrafı bu kurumun içinden söküp atacağız. Ve bolca yatırım yapacağız. Bunun adı; bereketli bütçe yönetmek. Yani israf yok, yatırım var. Bereketli bütçe var. Bizim insanımızın sofrası da bereketlidir, parası da bereketlidir. Yeter ki o işi bilen insanlar yönetici olsunlar. O zaman bizim insanımızın sofrasında da yaşamında da yoksulluk, eksiklik olmaz. Tabii bu kuralları söylemesi kolaydır ama uygulaması zordur. Hele hele bugünün ortamında. Ama inanın zor olanı başardık, başarmaya devam ediyoruz. İşte onun için diyoruz ki sevgili hemşehrilerim; israf düzenini yıktık, bütçemize bereket, bolluk getirdik.”

“HER GÜN YENİ PROJELERLE, İSTANBUL'UN HER NOKTASINDAYIZ”

“Hiç ara vermeksizin, her gün yeni projelerle İstanbul'un her noktasındayız. Bazı sorunlar çözümsüz gibi gözükse de çözülmeyen sorunları çözmenin ve ortadan o sorunları kaldırmanın gururunu yaşıyoruz. Örneğin; şehrimizin belki de en ayıp görüntülerinden birisi olan sel ve su baskınlarını artık kentimiz büyük oranda yaşamamaya başladı. Bir kısım eksikler kaldı. Onları da bitireceğiz. Geçen gazete ve sosyal medya haberlerinde, ‘İstanbul, 13 saat aralıksız yağmur aldı’ diye haberleri okuduk. Ve muhtelif noktalarda, gerçekten aralıksız, saatlerce yoğun bir yağışın yaşandığını gördük. Ama canım İstanbul'un, geçmişte kötü manzaraların olduğu o mahallelerin, o sokakların asla sel ve su baskınlarıyla karşılaşmadığını gördük. Bunu nasıl başardık? Sorunu tespit ettik. Kimsenin gözünü boyamadık. Cila yapmadık. Yerin altı da üstü de olsa, yatırımlarımızı en güçlü şekliyle yaptık. Peki bunu tek başına Ekrem İmamoğlu mu başardı? Hayır. Ben güçlü ekip arkadaşlarımla başardım. Kim o ekip? İnanınız geçmişten bugüne, yine bu kurumun içinde çalışmış maharetli arkadaşlarım. Peki ne yaptık? Onların sözüne riayet ettik. Akla ve bilime kulak verdik. Bilen insanları dinledik, iki dudak arasından ‘böyle olsun, böyle olmasın’ değil. Ortak akılla, insanların aklıyla hareket ettik.”

“ONUN İÇİN MEYDANLARI SU BASMIYOR, SEL VE TAŞKINLARDA SAYISIZ CAN KAYBI YAŞANMIYOR”

“Burada, çocuklarımızın ve gençlerimizin gözlerinin içine bakarak konuşuyorum. Niçin biliyor musunuz? Sevgili gençlerimiz; iyi okullarda okuyacaksınız. Yine burada anneler benim gözümün içine bakarak, beni dinliyorlar. Çocuklarınızın iyi okullarda okuması, iyi eğitim alması hepimizin boynunun borcu. Bitiyor mu? Hayır. Liyakatle işlerine girmelerine sebep olacağız. Bitiyor mu? Hayır. Onların özgürlüklerinin kısıtlandığı bir ülke değil, seslerinin gür çıktığı, fikirlerini özgürce söylediği bir ülke var ettiğimizde, işte o ülkede yanlış iş olmaz, eksik iş olmaz. İşlerin hepsi tastamam olur. Bereketli olur ve güzel işler var olur. Onun için biz böyle bir süreci yaşatırken, bu projeleri yaparken, aslında bir modeli ortaya koyuyoruz. İnsanına saygı gösteren, şehrine özen gösteren bir felsefeyi ortaya koyuyoruz. Yani sadece yerel yöneticilik, sadece belediye başkanlığı yapmıyoruz. Topyekun bir demokrasi özetini, bir özgürlük, eşitlik özetini, bir sosyal adalet kavramını milletin hayatına yerleştiriyoruz. Bu kadar net bir yolculuk. İşte onun için artık Boğaz’a kanalizasyon akmıyor. Onun için meydanları su basmıyor, sel ve taşkınlarda sayısız can kaybı yaşanmıyor, yaşanmayacak. İstanbulluları üzen ve dünyaya servis edilen bu görüntülerin tam tersi görüntülerle İstanbul'u güzelleştiriyoruz.”

“CHP, GEÇMİŞE SAYGI DUYDUĞUNU, YENİYE VE GELECEĞE DE AÇIK OLDUĞUNU İSPAT ETMİŞ, DEMOKRAT BİR PARTİDİR”

Temelini attıkları proje ile Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Esenler, Bayrampaşa ve Zeytinburnu ilçelerinde yaşayan 2 milyon 474 bin 793 kişinin geçmişte yaşanan sel ve su baskınlarından kurtulacağını belirten İmamoğlu, özetle şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul'da 5 yıl ilçe belediye başkanlığı yapmış bir arkadaşınız olarak, ben, söylediğim her hususun birebir yaşayanı durumundayım. Beylikdüzü ve Küçükçekmece Belediye Başkanlarımız burada bizimle beraber. Geçmiş dönem belediyeler, farklı partilerdeydi. Bugün farklı partilerde vesaire. Yarın da başka partilerde olabilir. Unutmayın; parti meselesi, bir; siyasette iyi yapma mücadelesi meselesidir. Bu zeminde yapılmalıdır. Demokratik zeminde yapılmalıdır. A, B, C, D partisi, her partide demokrasi var olmalıdır. Bizim partimiz, göğsünü gere gere, kendi partisinde demokrasinin var olduğunu eskiye, geçmişe saygı duyduğunu; yeniye ve geleceğe de açık olduğunu ispat etmiş demokrat bir partidir. Bunun altını çizelim. Dolayısıyla, bu değişimi ve dönüşümü göstermenin bir başka kavramı vardır. Biz, yaşadığımız şehirlerde yetki alıp, görev yaptığımız kentlerde, Allah şahittir ki, hiçbir belediye başkanını hiçbir belediyemizden ayırmayız. Bakın, bugün şurada saydığım 6 ilçemizin hiçbir belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partili değildir. Ama bu 6 ilçemizde biz hizmet ederken, gururla ettiğimizi buradan deklare ediyoruz. Çünkü seçilen arkadaşlarımıza saygı duyuyoruz. Ama daha fazla biz, milletimize saygı duyuyoruz. Dolayısıyla seçen-seçmeyen kavramıyla bakmıyoruz, bakmayacağız.”

“BU KADİM ŞEHRİN 16 MİLYON İNSANIN TAMAMININ OYUNA TALİBİM”

“Bir yerel seçim süreci yürüyor. Bu yerel seçim süreci çok değerlidir, çok önemlidir. Yerel seçim sürecinde hep birlikte hareket ederek, milletin tabanda kuracağı uyumlu, akılcı, mantıklı, yüzü milletine dönük… Tabii ki partim var. Partimizin desteğini alacağız. Ama ‘Farklı siyasi görüşlerde kimin oyuna talipsin’ derseniz; vallahi ben bu konuda biraz açgözlülük yapıyorum. Ben, bu kadim şehrin 16 milyon insanın tamamının oyuna talibim. Bir iddiayı daha ortaya koyuyorum: Yine Allah şahittir ki; siyasi görüşü ne olursa olsun, birini öbüründen ayırmadan, 16 milyon insanımızın geçmişi, etnik kökeni, inancı ne olursa olsun, her hususta duygularının karşılığını bulduğu, yaşamsal özgürlüklerinin onlara verildiği, hiçbirine ‘Sen şusun, busun’ denilmediği bir kurum, bir şehir, bir kent yaşamı vadediyoruz. Eşitlik ve özgürlük vaat ediyoruz. (Kalabalıktan ‘Hak, hukuk, adalet’ sloganı.) Bunu söylemeye devam edeceğiz. Yolumuz açık olsun. İşin ucunda hep birlikte, her şeyin çok güzel olduğu bir Mart ayı daha yaşamayı diliyor ve umut ediyorum.”

6 İLÇE SU BASKINLARINDAN KURTULACAK

Dr. Başa’nın verdiği bilgilere göre; Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Esenler, Bayrampaşa ve Zeytinburnu ilçelerinde yetersiz kesite sahip, kullanım ömrünü tamamlamış veya eksik altyapısı olan bölgelerde yağışlı havalarda su baskınları yaşanıyordu. İSKİ, “Yenikapı Havzası Atıksu Yağmursuyu ve Dere Islah Yatırımları” projesi ile bu 6 ilçede yağmur suyu kaynaklı taşkınlarda yaşanması muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçecek. 570 milyon liralık yatırımla gerçekleştirilecek proje, atık su ayrıştırmaları ile de çevre kirliliğini önleyecek. Proje ile Esenler’de Terazidere Metro Çıkışı, Namık Kemal Mahallesi, 17. Sokak, Menderes Mahallesi 329. Sokak; Bayrampaşa’da Tikveşli Alt Geçidi; Sultangazi’de Sultançiftliği Mahallesi 159. Sokak, Malkoçoğlu Mahallesi 305/1 Sokak, Cebeci Mahallesi Cebeci Köyü, Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı; Gaziosmanpaşa’da Kemal Şeker Bulvarı, Taşköprü Tramvay Durağı; Eyüpsultan’da Yavuz Sultan Selim Köprü Sokak, Karadeniz Caddesi, Düğmeciler Caddesi, Akşemsettin Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Caddesi ve Pirinççi Köyü Yolu Sokak’da altyapı eksikliğinden kaynaklı yaşanan su baskınlarının önüne geçilecek.

20 AYRI NOKTADA KALICI ÇÖZÜM

Bölgenin mevcut altyapısı, atık su hatlarına bağlanan yağmursuyu kanalları sebebiyle atık su arıtma tesisinin yükünü oldukça artırıyordu. Bölgenin karışık sistem çalışan hatları üzerindeki yağmur suyu yükü kaldırılarak, arıtma tesisine gelen yük azaltılacak. Yoğun yağışlar sebebi ile yukarıda sıralanan cadde ve sokaklarında içinde olduğu 20 ayrı önemli noktada yaşanan su baskınlarına kalıcı çözüm üretilecek. Ayrıştırılan atık su ve yağmur suyu kanalları ile Marmara Denizi’ne bölgeden karışan atık sular engellenecek. Böylece bölgede yaşanan su baskınlarının ve atık sulardan kaynaklanan çevre kirliliğinin önüne geçilmiş olacak. Yenikapı Havzası Atıksu Yağmursuyu ve Dere Islah Yatırımları kapsamında; Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Esenler, Bayrampaşa ve Zeytinburnu ilçelerinde 26.000 metre atık su kollektörü ve şebeke hattı, 28.000 metre yağmur suyu kollektörü ve şebeke hattı ile 1.000 metre de dere ıslahı imalatı yapılacak.

“KADIN GÜCÜ, BU MEMLEKETİ DE KORUYACAK”

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindeki heyet, projenin temeline dökülen ilk harca, vatandaşların da katılımıyla tanıklık etti. Mikrofonu tekrar alan İmamoğlu, erkek katılımcılardan platformu boşaltmalarını isteyerek, kadınlara yer açmalarını istedi. Kadınlarla fotoğraf çektiren İmamoğlu, “Bu kadın gücü var ya kadın gücü, bu memleketi de koruyacak, bu milleti de koruyacak. Onun için bu fotoğrafı kıymetli buluyorum” dedi.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

İmamoğlu, fotoğraf çekiminin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da Esenler Meydanı’nda yanıtladı. Gazetecilerin soruları ve İmamoğlu’nun bu sorulara verdiği yanıtlar şöyle oldu:

-Az önce 16 milyon İstanbullunun oyuna talip olduğunuzu söylediniz. Önceki gün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında mesajlar oldu. ‘Mahşeri vicdanda ızdırap halini alan kayıp yıllar son bulacak. Boş zamanlarında İstanbul'a uğrayan Belediye Başkanı’nı evine yollayacağız’ dedi. Bir cevabınız olacak mı?

“Ben evimdeyim zaten. Belki başkalarıyla karıştırıyordur. Ben tabii o sözlere hiçbir zaman cevap vermedim. Ama evimdeyim. Evimde çok çalışıyorum. Bugün de evimin Esenler bölümündeyim. Bizi takip etsinler. İzlemeye devam etsinler.”

“TOPLUMUN TABANINDA İTTİFAKI KURMA KONUSUNDA ÇOK İDDİALI BİRİSİYİM”

-İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu'nun bugün basına yansıyan bir demeci oldu. ‘CHP'nin yönetimdeki değişiklik bizim kararımızda bir değişikliğe neden olmayacak. 81 ilde aday çıkarma kararımız devam ediyor’ dedi. İttifakla ilgili açıklama yapmak ister misiniz? İstanbul'da ilçelerde de bazı isimler belirmeye başlamış…

“Olabilir. Hiçbir partinin kendi iç konuşmalarını ya da yorumlarını ben bir karşı yorum olarak önüme koyup, buna sizinle konuşmam ve doğru da bulmam. Etik de değil. İşim de değil. Ama ben iddiayla, ısrarla diyorum ki; geçmiş dönem ittifakımız olan ve hala aslında o ittifakın bir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu olarak söylüyorum ki; son ana kadar ittifak hem siyasi olarak ama aynı zamanda toplumun tabanında ittifakı kurma konusunda çok iddialı birisiyim. Ve bu konudaki iddiamı da son ana kadar devam ettireceğim. Gönül ister ki başta tabanda büyük bir ittifak, sonra da siyasi olarak üst ittifak kurulsun. Ama bir tarafı eksik kalırsa da en önemsediğim şey, milletin gönlünde kuracağımız büyük ittifaktır. Ben ona talibim. Ve bu ittifakın içerisinde sadece birkaç siyasi parti yok. Hangi siyasi görüşte olursa olsun, benim gönlümdeki ittifakın tarifini söylüyorum. İstanbul'da yaşayan 16 milyon insanımızın, başta çocuklarının, evlatlarının, gençlerimizin bir ‘Ekrem Ağabeyi’, bir ‘Ekrem Başkanı’ ya da onların tabiriyle, bazen ben de gülerek duyuyorum, ‘Eko Başkanı’ olmaya talibim. Burada da kimseyi ayırt etmiyorum birbirinden. Bu büyük ittifakı kuracağımıza da inanıyorum.”

“BU AKIL, MİLLETİNİ DEĞİL, BİR AVUÇ İNSANI DÜŞÜNMEYİ ÖNCELEYEBİLEN BİR AKIL”

-Geçmiş dönemde bazı vakıf ve cemaatlere, İBB'nin bazı taşınmazları tahsis edildi. Şimdi CHP'liler onları geri istedi ama AK Parti ve MHP oylarıyla bu kabul edilmedi. Siz de veto hakkınızı kullandınız. Bu konuda bir mücadele devam ediyor. Bir de aynı zamanda yine Fatih'te, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait tarihi bir binada, geçmiş dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arkadaşına tahsis edilen bir bina gündemde. Tahliye etmediği konuşuluyor. Konun ayrıntılarını sizden öğrenebilir miyiz?

“Ben de süreçleri takip ediyorum. Ne yazık ki bu ve buna benzer, geçmişte yapılmış tahsisler ya da usule uygun olmayan, hakkaniyet içermeyen kurum veya kuruluşlara aktarılan gayrimenkullerimiz, yapılarımız var. Biliyorsunuz ki, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çok büyük bir mücadele verdik, veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz.

Bir bölümünü aldık. Hatta bunların bir kısmı daha geçenlerde işte Kadıköy'de açtığımız kız öğrenci yurdu gibi yapılar. Buna devam ediyoruz. Fatih sınırları içerisindeki bu yapıyı da biliyorum. Uzun zamandır bu mücadele sürüyor. Buna karşı gelmek, bunu Meclis’te engellemek ve bu aklın bu şekilde hareket etmesini milletin vicdana sunuyorum tam da yerel seçime giderken. Bakınız; bu akıl, milletini değil, bir avuç insanı düşünmeyi önceleyebilen bir akıl.

Yani kimsenin malını mülkünü düşünmüyor. Kimsenin derken, 16 milyon insanın. Ama birkaç insanın mutluluğunu, refahını, konforunu düşünebiliyor. Ben de diyorum ki; 4,5 senedir, 5 seneye yaklaşan bir süre içerisinde, Ekrem İmamoğlu, bir parsel için imar çabasında bulunmuş mu? Ekrem İmamoğlu, bir kuruma veya kuruluşa -siyaseten yakın olsun uzak olsun hiç fark etmez- bir yeri tahsis etmiş mi? Bununla ilgili bir gayret göstermiş mi? Hayır. Tam aksine milletin refahını arttırmak için gayret göstermiş.

Biz bunu ‘İstanbul modeli’, eşitlikçi, sosyal adalet dolu, sosyal huzur dolu, sosyal demokrasiyle bezenmiş bir model olarak tarifliyoruz. Ve çabamız bu yönde. Fatih'teki bu uygulamayı gördüğüm gibi, şunu da söyleyeyim: Fatih Kaymakamlığı’nın birkaç hususta daha, bu şekilde süreçleri geciktirdiğini duyuyorum ve takip ediyorum. Bu konuda da ben hem Valimize ve İçişleri Bakanlığına, bu uygulamalarla ilgili, buradan daha yüksek bir denetimle bu kurum, kuruluşları veya başındaki amirleri denetlemelerini buradan gönderiyorum.”

