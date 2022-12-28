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GENÇLERE YENİ KAMP ALANI MÜJDESİ!

En uzun gecede gençlerle buluşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 100 gencin aynı anda konaklayacağı yeni kamp alanının müjdesini verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Aralık 2022 Çarşamba 13:43
GENÇLERE YENİ KAMP ALANI MÜJDESİ!
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Esenlerli gençler, en uzun gecede Göktürk Tabiat Parkı’nda kampta buluştu. Kamp ateşi etrafında, kamp sandalyelerinde, samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada gençler, müzik eşliğinde keyifli bir gece geçirdi. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu gençleri en uzun gecede yalnız bırakmadı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

“HAYATI DOLU DOLU YAŞAYIN”

Kamp ateşi etrafında gençlerle buluşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Hayatınızda en anlamlı gecelerden bir tanesini geçiriyorsunuz. Dağ başında, böyle bir ortamda, böyle bir havayı teneffüs etmek herhalde unutamayacağınız, eğer günlük yazan varsa içinizde herhalde günlüğünüzün en önemli sayfalarından bir tanesi olacak. Esenler Belediyesi bu dağın hemen karşı tarafında yine büyük bir kamp alanı yapıyor. Yaklaşık 100 gencin bir gecede konaklayabileceği, sosyal tesisleri ve imkânlarıyla beraber Gençlik Kamp Köyü yapıyoruz. Bahara yetiştireceğiz ve yılın 365 günü hizmet verecek. Hayat kısa, hayatı dolu dolu yaşayın. Hayatı anlamlı yaşayın ki hayattan lezzet alın. ‘Keşke’lerin az, ‘iyi ki’lerin bol olduğu bir hayata kendinizi hazırlayın. Yolunuz belli oldu mu, Allah bahtınızı belli eder” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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