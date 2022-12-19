Esenler’in Marka Projeleri Filistin’e Örnek Oluyor

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) tarafından, 12-17 Aralık 2022 tarihleri arasında, Filistin Gazze Şeridi’nde bulunan belediyelerin başkan ve uzman personeline yönelik, “Yerel Yönetimlerde Kentsel Dönüşüm, Şehir Planlama ve Katı Atık Yönetimi” konulu bilgi ve tecrübe paylaşım programı düzenleniyor. Program kapsamında Filistin’den belediye başkanları, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve teknik ekip, Esenler Belediyesi’ni ziyaret etti. Esenler Belediyesi ile Gazze Belediyesi, 2011 yılındaki meclis kararından beri “Kardeş Şehir” durumundalar.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

MARKA PROJELER ANLATILDI

Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Adil Şenden ve birim müdürleri, “Şehir Planlama Projeleri” konusunda Esenler Şehir Düşünce Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda, Filistin’den gelen ekibe bir sunum yaptı. Sunumda, Esenler Belediyesi’nin marka projeleri, bu projelerin nasıl hayata geçirildiği ve uygulandığı anlatıldı. Sunumda Esenler Belediyesi’nin; Akıllı ve Güvenli Şehir Esenler, Esenler Sanat Evi (ESEV), Esenler Gençlik, Bilgi ve Hikmet Evi (ESGEV), Esenler Dayanışma ve İyileştirme Merkezi (EDİM), Esenler Kariyer Merkezi (ESKAM) ve sosyal projelerinin tüm detaylarına yer verildi.

HER BİRİ ÖRNEK

Filistinli ekip, Esenler Belediyesi’nin marka projelerinin her birinin örnek niteliğinde olduğunu ve Esenler’den yoğun bir bilgi ve tecrübeyle ülkelerine döneceklerini, bu projelerden feyz alarak şehirlerinde uygulayacaklarını dile getirdi.