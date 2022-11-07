Esenler’de Kentsel Dönüşüm Sempozyumu

Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesini gerçekleştiren Esenler Belediyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ile “Kentsel Dönüşüm Sempozyumu’2022”ye ev sahipliği yapıyor. Sempozyum; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile çok sayıda akademisyen ve alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleşecek. Sempozyumda “Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehir”, “Mimari”, “Toplum”, “Ekonomi”, “Süreçler ve Yönetişim” başlıklarında dünyada ve Türkiye’deki şehircilik çalışmaları ile akıllı şehir konsepti tüm yönleriyle masaya yatırılacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi’nde 8 Kasım Salı günü saat 09.00’da başlayacak sempozyuma; Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Prof. Dr. Fatih Terzi, Dr. İmdat As, İsmail Tüzgen, Dr. Cemil Arslan, Doç. Dr. Kerem Yavuz Arslanlı, Doç. Dr. Yusuf Dinç, Prof. Dr. Ebru Erdönmez, Prof. Dr. Murat Gül, Dr. Öğr. Üyesi Ali Kılıç, Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Prof. Dr. Aynur Atmaca Can, Prof. Dr. Mustafa Orçan, Dr. Hasan Taşçı, Vedat Gürgen, Dr. Öğr. Üyesi Şevket Ercan Kızılay, Dr. Fatih Gündoğan, Zeliha Özel Mazlum, Didem Ertek, Dr. Özgür Sayın, Dr. Ayça Doğaner, Doğu Kaptan, Ahmet Yılmaz, Beyza Gürdoğan, Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Av. Ali Yüksel ve Asil Şenden konuşmacı olarak katılacak.