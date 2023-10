Esenler Kent Yıldızspor Kulübü'nden Geleceğin Sporcularına Destek

Başkan Cevdet Can, yaptığı açıklamada, "Esenler Kent Yıldızspor Kulübü olarak, genç yeteneklerimizi keşfetmek, onlara gereken eğitimi vermek ve ulusal arenada başarıya ulaşmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Sporu sadece bir aktivite olarak değil, bir yaşam tarzı olarak benimsemelerini sağlamak amacıyla gençlerimizi spora teşvik ediyoruz." dedi.



Esenler ve çevresindeki gençleri spora sevdirmek ve yeteneklerini keşfetmek için düzenledikleri organizasyonlarla tanınan kulüp, sporcunun yanı sıra ailelerin de desteğini alarak bu misyonunu sürdürmeye kararlı. Cevdet Can, "Çocuklarımızın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için spora olan ilgilerini artırmak istiyoruz. Aynı zamanda, gençlerimizin sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak, onların topluma faydalı bireyler olmalarını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



Esenler Kent Yıldızspor Kulübü, genç yeteneklerini keşfetmek ve onlara en iyi eğitimi sunmak için tüm imkanlarını seferber ediyor. Başkan Cevdet Can, "Sporun, gençlerimiz için sadece bir hobi olmadığını, onların karakterlerini, disiplinlerini ve hayata bakış açılarını olumlu yönde etkilediğini biliyoruz. Bu bilinçle, gençlerimizi spora yönlendirmeye devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)