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Esenler'de Zafer Bayramı Heyecanı

Esenler Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümünde Burak King konserine ev sahipliği yaptı. King, en sevilen parçaları Esenlerliler için seslendirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Eylül 2022 Perşembe 09:34
Esenler'de Zafer Bayramı Heyecanı
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Esenler Belediyesi, yaz akşamlarını konserlerle renklendirmeye devam ediyor. Esenler Yaz Akşamları etkinlikleri çerçevesinde bu kez rap müziğinin sevilen ismi Burak King Esenlerlilerle buluştu. King sahneye Türk bayrağıyla çıkarak herkesin bayramını kutladı. Müzikseverler şanlı zaferimizin 100. yıl dönümünde Dörtyol Meydanı’nda gönüllerince eğlendi.

ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ ECDADIMIZA BORÇLUYUZ

Konserde King, arkadaşlarıyla birlikte pek çok rap şarkısı seslendirdi. Esenler Dörtyol Meydanı’nı dolduran kalabalık, şarkıları hep bir ağızdan söyleyerek çektikleri fotoğraf ve videolarla anı ölümsüzleştirdi. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise Esenlerlilerin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak bir selamlama konuşması yaptı. Göksu, konuşmasında şunları söyledi:

“Bugün ülkemiz için çok anlamlı bir gün. Büyük zaferin 100. yıl dönümü. Büyük zaferimizi kutluyorum. Başta cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize ve gazilerimize rahmet ve afiyet diliyorum. Bugün ülkemizin değişik yerlerinde değişik mekânlarda bu büyük zaferi kutladık. Biliyorum sanatçılarımızı bekliyorsunuz. Sanatçılarımız sizlere güzel bir akşam geçirtecekler. Ben genç kardeşlerime öncelikle şunu ifade etmek isterim. Gençler, bu toprakların her bir santimetresi bedeli ödenerek alınmış topraklardır. Bu bedel herhangi bir para değil bizden öncekilerin canlarıyla ödediği bedeldir. Biz bugün bu ülkede özgürlüğümüzü, huzurumuzu bizden öncekilere ecdadımıza borçluyuz.”

Konsere çocuklarıyla birlikte katıldığını belirten Ayşe Yaşar, “Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Herkesin bayramını kutluyorum. Güzel bir etkinlik oldu. Kızlarım rap müziğini çok seviyor. Onlar için de değişiklik oldu. Çok eğlendiler. Teşekkür ediyoruz” dedi. 13 yaşındaki Emre ise konserde çok eğlendiklerini belirterek “Dörtyol Meydanı’nda çeşitli etkinlikler oluyor. Takip ediyoruz biz de. Konser de güzel oldu. Bayağı keyifli geçti” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/İTHA

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