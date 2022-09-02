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Esenler'de Kültür Turları Kayıtları Başladı

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen kültür turlarına kayıtlar başladı. Esenlerlilerin ilk rotası ise şehitler diyarı Çanakkale olacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Eylül 2022 Cuma 10:55
Esenler'de Kültür Turları Kayıtları Başladı
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Esenler Belediyesi, şanlı tarihimizi yakından tanımak, şehitlerimizi anmak ve manevi değerlerimize sahip çıkmak amacıyla yine pek çok kültür turu düzenleyecek. Kültür turlarının ilki durağı ise şehitler yurdu Çanakkale olacak. Esenlerliler burada tarihin en çetin ve en büyük savaşının kazanıldığı toprakları ziyaret ederek yurdu canı pahasına savunan ecdadın izini sürecek. Şehitlikleri ziyaret edip dualar etme fırsatı yakalayan Esenlerliler, program boyunca uzman rehberler eşliğinde bölgeyi keşfe çıkacak.

TARİHİ ŞEHİRLER ZİYARET EDİLECEK

12-65 yaş aralığında ve Esenler’de ikamet eden herkesin başvuru yapabileceği kültür turuna başvurular, belediyenin web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Katılımcılar ayrıca 444 00 73 nolu telefondan detaylı bilgi edinebilecek. Esenler’de Çanakkale Kültür Turu dışında yine tarihimizde önemli yeri olan Bilecik, Konya, Edirne ve Bursa’ya da ziyaretler düzenlenecek. Kültür turlarından birine kayıt olan katılımcılar, yıl içinde başka bir şehir dışı gezisine katılamayacak. Kültür turları için araçlar her gece saat 23:59’da Esenler Dörtyol Meydanı’ndan hareket edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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