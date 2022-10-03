Esenler Belediyesi Dergi Günleri’nde

Esenler Belediyesi Sirkeci Garı’nda kapılarını açan 13. Uluslararası Dergi Günleri’ne katıldı. Bu yıl aramızdan ayrılan Mevlana İdris Zengin’in anısına düzenlenen dergi günlerine Esenler Belediyesi Koyu Muhabbet Dergisi, Şehir ve Düşünce Dergisi, Aynen Dergi, Litros Sanat Gazetesi, Esen Çocuk, Evlere Şenlik Dergisi ve fanzin dergilerin yer aldığı yayınlarıyla katıldı. Esenler Belediyesi standını İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz da ziyaret ederek yayınları inceledi. Fuar, 2 Ekim’e kadar devam edecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





YAYINLARIMIZI ZENGİNLEŞTİRİYORUZ

Proje yönetmeni Halil İbrahim Aygül, “Bu tarz organizasyonlara sık sık katılıyoruz. Esenler Belediyesi olarak her yaştan kimseye hitap eden yayınlarımızla okur kitlemizi ilçemizin ötesine taşımayı hedefliyoruz. Bu anlamda yayınlarımızın içeriklerini de zenginleştiriyoruz. Dergi günleri bu yıl merhum yazar Mevlana İdris Zengin’in anısına düzenleniyor. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Standımıza okurlarımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )



