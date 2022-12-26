Cem Belevi Esenler’i Esti Geçirdi

Esenler Belediyesi, sevilen isimleri Esenler halkıyla buluşturmaya devam ediyor. Esenler’de bu kez pop müziğin sevilen ismi Cem Belevi, düzenlenen konserle sevenleriyle bir araya geldi. En hit şarkıları parçaları Esenlerliler için seslendiren Belevi’ye salondakiler hep bir ağızdan eşlik etti. Esenlerli sevenleriyle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Belevi, “Sevenlerimizle festivallerde, sahnelerde buluşuyoruz. Kültür merkezlerinde de buluşmayalı uzun zaman olmuştu, ben de çok özlemiştim” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

SİNEMA FİLMİ PROJESİNDE YER ALACAĞIM

Belevi, 2023’te pek çok sürprizi olacağını dile getirerek “Yeni yılda da yepyeni sürprizler devam edecek. Hem yeni şarkılarımla hem benden duymaya çok alışkın olmadıkları konseptimle daha ters köşe, daha farklı, daha damar şarkılar gelecek. Onun dışında proje olarak da yer aldığım sinema filmleri de olacak. Şahane bir yıl için hazırlanıyoruz ekip olarak. Heyecanlıyız” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün ağırlıklı olarak kendi şarkılarımı seslendireceğim. Yeni çıkan şarkım ‘Allah Biliyor ’u da burada canlı canlı söyleceyeceğiz. Onun dışında son dönemde çok sevilen şarkıları da repertuvarıma ekledim. Antidepresan…vb gibi. Güzel bir konser için hazırız. Konseri oturarak izleyecekler. Tabi ne kadar oturacaklar, hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.

ŞARKILARINI SEVEREK DİNLİYORUM

Konser için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Fatmanur Münüklü, “Cem Belevi’yi göreceğim için çok heyecanlıyım. Belevi’nin en sevdiğim şarkısı ‘Alışamıyorum’ şarkısı. Çok başarılı bir şarkıcı. Bu konseri düzenleyen Sayın M. Tevfik Göksu’ya da çok teşekkür ediyorum. Bugün çılgınca eğleneceğiz” dedi.

Sudenaz Kahramaner ise şu ifadeleri kullandı:

“Çok heyecanlıyım. Cem Belevi’nin konserine ilk defa geliyorum. Belevi’nin şarkılarını çok severek takip ediyorum. O yüzden bugün konser veriyor oluşuna çok sevindim.”