Zeytinburnulu Gençler Ermenistanı’ı Kınadı

İŞTE BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPLAN BASIN AÇIKLAMASINDA ŞUNLARA YER VERİLDİ…

Zeytinburnu Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak, Ermenistan ordusunun 28.09.2020 tarihinde Yukarı Karabağ’da uluslararası hukuka aykırı bir biçimde Azerbaycan askerlerini ve sivilleri hedef alan saldırılarını esefle kınıyoruz.

Gerçekleştirilen bu ve daha önceki saldırılardan yola çıkarak Ermenistan’ın bölgede barış yanlısı olmadığı kanaatine varmaktayız.

Bizler Zeytinburnu’lu gençler olarak, Azerbaycan’ın hukuk kuralları çerçevesinde müdafaa hakkını kullanarak gerçekleştirdiği vatan savunmasını destekliyoruz.

Uluslararası kurullarda alınan kararlara rağmen 30 yıldır Azerbaycan topraklarındaki işgaline devam eden Ermenistan’ın yaptığı zulmün sona ermesini en içten duygularımızla diliyoruz.

Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısının karşısında Can Azerbaycan’lı kardeşlerimizin ise yanındayız. Bu saldırılarla Ermenistan bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Azerbaycan, halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını elbette kullanacaktır. Bu süreçte tek yürek olarak Zeytinburnu’lu gençlerin Azerbaycan'a desteği tamdır.

Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız!

Bu vesile ile; Zeytinburnu Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve can Azerbaycan'a başsağlığı dilerken, Azerbaycanlı dostlarımızın yanında olduğumuzu saygıyla bildiriyoruz.

"Bir ananın iki oğlu,

Bir ağacın iki kolu,

O da ulu, bu da ulu,

Azerbaycan-Türkiye"

Yaşasın Türkiye ,Yaşasın Azerbaycan kardeşliği!

Kaynak: İstanbul Times haber Ajansı (İHA)