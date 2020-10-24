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Zeytinburnulu Gençler Ermenistanı’ı Kınadı
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Zeytinburnulu Gençler Ermenistanı’ı Kınadı

​​​​​​​Ermenistan’ın 30 yıldır işgal ettiği Azeri topraklarından çıkmadığı gibi birde zaman zaman Azeri topraklarına saldırıp Azerbaycanlı vatandaşların ölümüne sebep oluyordu.Aynı şımarıklığı bir ay önce yine yapan Ermenistan bu sefer Türkiye’nin desteği ile iyi bir hazırlık yapan Azerbaycan ‘ın güçlenmiş ordusuna saldırma hatasının bedelini sahada öderken orduya karşı bir varlık gösteremeyen Ermeni ordusu sivil halkı katlediyor.İşte böyle bir ortamda Zeytinburnu Kent Konseyi gençlik Meclisi Ermenistan’ı kınayıp Azerbayca’a destek verdiği bir açıklama yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ekim 2020 Cumartesi 17:15
Zeytinburnulu Gençler Ermenistanı’ı Kınadı
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İŞTE BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPLAN BASIN AÇIKLAMASINDA ŞUNLARA YER VERİLDİ…

Zeytinburnu Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak, Ermenistan ordusunun 28.09.2020 tarihinde Yukarı Karabağ’da uluslararası hukuka aykırı bir biçimde Azerbaycan askerlerini ve sivilleri hedef alan saldırılarını esefle kınıyoruz.

Gerçekleştirilen bu ve daha önceki saldırılardan yola çıkarak Ermenistan’ın bölgede barış yanlısı olmadığı kanaatine varmaktayız.

Bizler Zeytinburnu’lu gençler olarak, Azerbaycan’ın hukuk kuralları çerçevesinde müdafaa hakkını kullanarak gerçekleştirdiği vatan savunmasını destekliyoruz.

Uluslararası kurullarda alınan kararlara rağmen 30 yıldır Azerbaycan topraklarındaki işgaline devam eden Ermenistan’ın yaptığı zulmün sona ermesini en içten duygularımızla diliyoruz.

Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısının karşısında Can Azerbaycan’lı kardeşlerimizin ise yanındayız. Bu saldırılarla Ermenistan bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Azerbaycan, halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını elbette kullanacaktır. Bu süreçte tek yürek olarak Zeytinburnu’lu gençlerin Azerbaycan'a desteği tamdır.

Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız!

Bu vesile ile; Zeytinburnu Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve can Azerbaycan'a başsağlığı dilerken, Azerbaycanlı dostlarımızın yanında olduğumuzu saygıyla bildiriyoruz.

"Bir ananın iki oğlu,

Bir ağacın iki kolu,

O da ulu, bu da ulu,

Azerbaycan-Türkiye"

Yaşasın Türkiye ,Yaşasın Azerbaycan kardeşliği!

Kaynak: İstanbul Times haber Ajansı (İHA)

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