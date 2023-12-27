Bu vahşi Siyonizm’e atılan Osmanlı tokadını desteklemek, her Müslümanın boynun borcudur. Bugün Gazze düşerse, bilmeliyiz ki düşecek birçok şehir sırada beklemektedir. Siyonizm’in Müslümanları yeryüzünde yok etme projelerinin farkında ve bilincinde olmak gerekiyor. Bu savaşta dostun kim, düşmanın kim, bunu iyi bilmek gerekiyor. Müslümanlar olarak bir hak ve batıl savaşına tanıklık etmekteyiz. Bu savaşta tarafsız olmak, namussuzluktur. Tarafımız net ve açık olmalıdır.

Firavun/İsrail zihniyetinin nasıl lanetli bir zihniyet olduğunu hatırlamak gerekiyor. Bu zihniyetin olduğu yerde; merhametten, vicdandan, adaletten, insan haklarından, dinden söz etmek mümkün değildir. Bu zihniyet kendi rahatlığı için, hiçbir canlıya acımaz. Buna bütün insanlık Gazze’de şahit olmaktadır. Bunun için diyoruz ki: Hamas, ben insanım diyen bütün insanlık için “Aksa Tufanı”nı başlatmıştır.

Gazze’de bu kadar acı, hüzün, yıkım varken, Gazzeli Müslümanların dilinden “bu başımıza gelenler, Hamas’ın yüzünden geldi” dediğini duymadık. Onlar, Hamas’ın Firavun/İsrail zihniyetine attıkları Osmanlı tokadının haklılığına, bütün kalpleriyle inanmaktadırlar. Çünkü İsrail zihniyeti merhametin olmadığı bir yerdir. Siz onlarla mücadele etseniz de, etmezseniz de onların hedefinde sizi yok etmek ve öldürmek vardır.

Şunu unutmayalım ki, Hamas, sadece kendi toprakları için değil, İslam Ümmeti’nin onuru içinde çok büyük bir mücadele veriyor, vermeye devam edecektir. Hamas’ın mücadelesi, davası yeryüzü mazlumlarının davasıdır. Firavun/İsrail zihniyetinin hedefinde sadece Gazze ve Hamas yok, onların hedefinde bütün İslam dünyası var. Firavun / İsrail zihniyeti için, Hamas bahane, soykırım şahane!..

Hamas’a terör örgütüdür diyenler, Hamas’ın hastanelerde ne işi vardır diyenler, bilin ki Türkiye’de; Türk Ordumuz, Polis Teşkilatımız neyse, Hamas Gazze ve Filistin’de odur. Gazze’nin güvenliği Hamas’tan sorulur. Gazze’nin güvenliğini, Hamas sağlamaktadır. Hamas, Gazze’nin atan kalbidir.

Suriye savaşında, Suriyelilere neden Vatanlarını savunmayıp Türkiye’ye geliyorlar diyenler, bugün Vatanları için, İslam Ümmeti için, Mescid-i Aksa için haklı, onurlu, şerefli bir mücadele veren insanlara terörist demeye çalışıyorlar. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?

Firavun/İsrail zihniyetinin bir projesi de “Hamas ile terörü” yan yana getirmeye çalışmaktır. Bu oyunu bozmak gerekiyor.

Bunun için diyoruz ki; Hamas’a selam, direnişe devam!