Ukrayna’ya İlk Yardım Konvoyu Bugün Yola Çıkıyor

Gün içinde yaşanan gelişmelerin ardından Ukrayna Kızılhaçı ortaya çıkan insani ihtiyaçların karşılanması için Türk Kızılay’dan destek istedi. Bu talepten sonra harekete geçen Kızılay, acil olarak yola çıkmak üzere 3 TIR insani yardım malzemesini hazır hale getirdi.

Gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaşan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Ukrayna’daki acil insani ihtiyaçlar için bölgeye bir insani yardım konvoyu çıkartıyoruz. Kızılay ekibimiz depo çadırları, evlerini terk etmiş insanlara yönelik afet barınma çadırları ve tahliye olan vatandaşlarımıza da destek verecek seyyar ikram araçları ile bölgeye hareket ediyor” ifadelerini kullandı.

İçerisinde 210 metrekarelik genel maksat çadırları, ailelerin barınmaları için afet çadırları, yatak, battaniye, çocuk battaniyesi, uyku tulumu gibi acil insani yardım malzemelerinin bulunduğu 3 TIR’ın bugün gün içerisinde Ukrayna’ya hareket etmesi planlanıyor.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)