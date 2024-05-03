İMAMOĞLU PARİS’TE ÖNCE BÜYÜKELÇİMİZİ, SONRA BELEDİYE BAŞKANI HİDALGO’YU ZİYARET ETTİ

Türkiye’de ve tüm dünyada demokrasiyi konuşma zamanı olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Bizim demokrat duygularımız, gerçekten son dönemde toplumda karşılık bulmakta zorlanmıyor” dedi.

İMAMOĞLU: DEMOKRAT DUYGULARIMIZ TOPLUMDA KARŞILIK BULMAKTA ZORLANMIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir dizi resmi görüşmelerde bulunmak üzere Fransa’nın başkenti Paris’e geldi. İmamoğlu, Paris gezisine, Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçisi Yunus Demirer'i ziyaret ederek başladı. Demirer tarafından Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği binasında ağırlanan İmamoğlu, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’yu da makamında ziyaret etti. Avrupalı belediye başkanlarını Paris’te yarın düzenlenecek toplantıya davet eden Hidalgo, tarihi belediye binasında ağırladığı İmamoğlu’nu 31 Mart 2024 yerel seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik etti.

“BÜTÜN TÜRKİYE’DEKİ BELEDİYE SAYIMIZ, İKİ KATINA ÇIKTI”

Türkiye’de ve tüm dünyada demokrasiyi konuşma zamanı olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Bizim demokrat duygularımız, gerçekten son dönemde toplumda karşılık bulmakta zorlanmıyor. Dolayısıyla yerel yöneticileri, belediye başkanlarını bu şekilde bir araya getirmek fikri, bu dönemde çok değerli. İstanbul’daki ve bütün Türkiye’deki seçimlerdeki başarımız, bizim sorumluluklarımızı çok daha yukarıya taşıdı. Daha çok başarılı olmak zorundayız. Bütün Türkiye’deki belediye sayımız, iki katına çıktı. Şimdi daha çok çalışacağız. Bu arada Olimpiyat Oyunları’nda size başarı diliyorum” dedi.

TOPLANTI 1 SAAT SÜRDÜ

Dünyanın en önemli kentlerinden ikisini yöneten her iki başkan, yaklaşık 1 saat süren toplantı boyunca, şehirleri arasındaki yapılan ve yapılacak olan iş birliklerini ele aldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)